Хаман назвал Нагельсманна главным виновником провала Германии

·1·Спорт
Хаман назвал Нагельсманна главным виновником провала Германии

Неожиданный вылет сборной Германии с чемпионата мира 2026 года вызвал резкую критику. Бывший футболист «Баварии» и национальной команды Германии Дитмар Хаман назвал главным ответственным за неудачу главного тренера Юлиана Нагельсманна.

По мнению Хаманна, 38-летний специалист недостаточно внимательно следил за соперниками и кандидатами в сборную. Бывший полузащитник отметил, что Нагельсманн также не смог создать в команде атмосферу единства.

«Главная проблема — в главном тренере»

Анализируя поражение Германии от Парагвая в эфире RTE Sport, Хаманн связал проблему скорее с деятельностью тренерского штаба, чем с игроками.

«Основная проблема в тренере. Этот парень очень мало смотрит матчи. Возможно, он видит один или два матча Бундеслиги в месяц», — сказал Хаманн.

Он подчеркнул, что тренер национальной сборной должен регулярно отслеживать форму футболистов в клубах, их развитие и новых кандидатов, которые могли бы быть привлечены в состав.

Критике подверглось и отсутствие на Кубке Африки

Хаманн заявил, что Нагельсманн неэффективно использовал имеющиеся возможности для изучения потенциальных соперников.

Бывший футболист привел в пример Кубок африканских наций, прошедший в январе. По его мнению, тренерский штаб Германии мог бы вживую понаблюдать за Кот-д'Ивуаром и другими возможными оппонентами.

«В январе проходил Кубок Африки. У него была возможность посмотреть Кот-д'Ивуар или других потенциальных соперников. Но он не поехал», — отметил Хаманн.

Также Нагельсманна раскритиковали за то, что он не посещал лично матчи некоторых футболистов в клубах, которые могли бы быть вызваны в сборную Германии.

Хаманн не увидел единства в команде

Дитмар Хаманн подчеркнул, что Германия столкнулась с проблемами не только тактическими, но и психологическими.

По его мнению, футболисты на поле не действовали как единая команда. В такой ситуации формирование командного духа и объединение игроков вокруг одной цели является одной из главных задач главного тренера.

«Я никогда не верил, что эта команда действительно сплочена. А объединение игроков — это задача тренера», — сказал он.

Хаманн также резко заявил, что раннее поражение Германии не было случайностью и команда заслужила такой результат своей игрой.

Парагвай остановил немцев в серии пенальти

Сборная Германии в стадии 1/16 финала чемпионата мира встретилась с Парагваем.

Парагвай открыл счет в первом тайме, а Германия восстановила равновесие после перерыва благодаря голу Кая Хавертца. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

В серии пенальти Парагвай одержал победу со счетом 4:3. Кай Хавертц, Ник Фольтемаде и Джонатан Та не смогли реализовать свои удары. Это стало первым поражением Германии в серии пенальти в истории чемпионатов мира.

Нагельсманн отказался уходить в отставку

Несмотря на неудачу на Мундиале и усилившуюся критику, Юлиан Нагельсманн не намерен покидать свой пост по собственному желанию.

Тренер заявил, что если Немецкий футбольный союз поддержит его, он готов продолжить подготовку к чемпионату Европы 2028 года и Лиге наций.

«Я не из тех, кто убегает. Если федерация хочет продолжить работу со мной, я готов готовить команду к следующим турнирам», — сказал Нагельсманн.

В то же время руководство Немецкого футбольного союза еще не приняло окончательного решения о его будущем. Вылет команды уже на стадии 1/16 финала ставит должность тренера под серьезную угрозу.

В немецком футболе ожидаются большие перемены

Германия не смогла показать ожидаемых результатов на последних трех чемпионатах мира. В 2018 и 2022 годах команда не вышла из группового этапа, а в 2026 году покинула турнир в 1/16 финала.

Резкое заявление Хаманна еще больше усилило давление на Нагельсманна. Теперь ожидается, что Немецкий футбольный союз примет важное решение: оставить тренера на посту или доверить национальную сборную новому специалисту.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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