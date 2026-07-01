Гави: Ламин Ямаль сейчас лучший футболист в мире после Лионеля Месси

Полузащитник сборной Испании и клуба «Барселона» Гави высоко оценил своего одноклубника Ламина Ямаля, назвав 18-летнего таланта одним из сильнейших игроков современности. По словам Гави, если не учитывать фактор легендарного Лионеля Месси, именно Ямаль на данный момент является лидером мирового футбола. Это признание свидетельствует о том, что авторитет молодого звездного игрока растет не только на клубном, но и на международном уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает сообщает.

В настоящее время Ламин Ямаль, который борется за победу на чемпионате мира в составе сборной Испании, занят восстановлением спортивной формы после травмы, полученной перед турниром. В интервью изданию La Vanguardia Гави особо отметил, что его одноклубник способен создать серьезную разницу на поле даже в состоянии неполной готовности. По его словам, даже 70% возможностей Ямаля превосходят максимальный уровень многих других футболистов.

Восстановление и стабильность после травмы

Физическое состояние Ламина Ямаля находится под пристальным вниманием специалистов. По данным Goal.com, футболист постепенно увеличивает количество игровых минут после травмы. Он провел 19 минут в матче против Кабо-Верде, 45 минут в игре с Саудовской Аравией (где стал автором гола) и 76 минут в поединке против Уругвая. Гави выразил уверенность, что по мере продолжения турнира Ямаль покажет свою лучшую игру.

Несмотря на 18-летний возраст, достижения Ямаля поражают. Он уже стал победителем Евро-2024 со сборной Испании, трижды выигрывал чемпионат Ла Лиги в составе «Барселоны» и стал обладателем престижной награды Golden Boy. Кроме того, второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года после Усмана Дембеле доказывает, насколько высокого уровня он достиг.

Психологическая устойчивость и давление звездности

Гави не скрывал своего восхищения не только техническим мастерством Ямаля, но и его психологической выносливостью. В то время как давление на крупных турнирах может привести многих молодых игроков в замешательство, Ламин отличается исключительным спокойствием. «Иногда я говорю ему, что не понимаю, как он со всем этим справляется. Внимание людей и слава его не нервируют», — говорит Гави.

Болельщики и эксперты испанского футбола высоко оценивают роль этого тандема в успехах национальной сборной. Гави подчеркнул, что поддерживает своего друга в любой ситуации и что для него большая честь действовать на поле вместе с ним. Ожидается, что на решающих этапах чемпионата мира именно креативность Ямаля станет главным оружием Испании.

В заключение можно сказать, что эти две молодые звезды, воспитанники академии «Барселоны», определяют будущее не только клуба, но и всего европейского футбола. Появление такого лидера, как Ямаль, в рядах «сине-гранатовых» после эпохи Лионеля Месси свидетельствует о начале новой эры для каталонцев.