Неожиданное признание в прямом эфире: Дэнни Мёрфи удивил всех историей о пропавшем коте

В мире футбола неожиданные высказывания и интересные истории комментаторов, привлекающие внимание болельщиков, стали обычным явлением. Однако бывшая звезда сборной Англии и клуба «Ливерпуль» Дэнни Мёрфи во время прямого эфира на телеканале BBC поразил не только зрителей, но и своих коллег странным воспоминанием из личной жизни. Во время матча мирового уровня он рассказал о своем пропавшем коте. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Случай произошел во втором тайме матча между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. На 72-й минуте игры с замены на поле вышел талантливый норвежский футболист Оскар Бобб. В тот момент, когда основной комментатор Стив Бауэр произнес имя игрока, отметив его выход на поле, Мёрфи неожиданно вспомнил своего кота по кличке Боб.

По сообщению Goal.com, несмотря на напряженный момент матча, после 10-секундной паузы Мёрфи произнес: «У меня тоже был кот по имени Боб». Удивленный Стив Бауэр с иронией заметил, что игра не проходит скучно, однако бывший футболист решил продолжить свой рассказ.

Таинственное исчезновение кота

Мёрфи остановился на том, чем закончилась история его питомца: «Он запрыгнул в заднюю часть почтовой машины, и мы его потеряли. Очень грустная история», — добавил он. Это неожиданное признание вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Многие болельщики сравнили выступление Мёрфи со стилем известного комического персонажа Алана Партриджа.

Среди пользователей соцсетей нашлись те, кто назвал этот эпизод «лучшим комментарием турнира», и те, кто выразил недовольство тем, что комментатор отвлекся от игры. Издание Футбалл Рамбле оценило этот момент как «настоящий иконичный комментарий», в то время как некоторые фанаты поставили под сомнение профессионализм Мёрфи как аналитика.

Возвращаясь к событиям на поле, вскоре после этого странного разговора игрок Кот-д'Ивуара Амад Диалло сравнял счет. Однако за четыре минуты до конца матча звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил победный гол в ворота соперника за сборную Норвегии. А «приключения кота» Мёрфи стали темой, которую обсуждали даже больше, чем результат игры.

Эта ситуация вновь доказала, что в спортивной журналистике личные эмоции и неожиданные воспоминания комментаторов иногда могут затмить основные события. Дэнни Мёрфи же своей искренней, хотя и неуместной историей занял место в списке самых странных комментариев в истории футбола.