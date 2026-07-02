«Тоттенхэм» совершает рекордный трансфер: Сандро Тонали отправляется в Лондон

Лондонский «Тоттенхэм» близок к одному из самых громких соглашений летнего трансферного окна. Северяне «Ньюкасл» договорились о трансфере полузащитника Сандро Тонали. Ожидается, что эта сделка станет самой дорогой покупкой в истории клуба. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания The Athletic, общая стоимость трансфера может достичь 100 миллионов фунтов стерлингов. На начальном этапе «Тоттенхэм» выплатит 92,5 миллиона фунтов, а остальные 7,5 миллионов будут выплачены в виде бонусов за участие команды в Лиге чемпионов и другие достижения. Этот показатель сделает Сандро Тонали самым дорогим футболистом в истории клуба.

Масштабные реформы в полузащите

В настоящее время лондонский клуб начал процесс радикального обновления состава. Наряду с Сандро Тонали команда тратит значительные средства на Матеуса Фернандеша. Однако именно итальянский футболист, как ожидается, станет ключевой фигурой в центре поля. Несмотря на то, что в распоряжении команды есть такие сильные исполнители, как Конор Галлахер, Родриго Бентанкур и Папе Матар Сарр, приход опытного Тонали еще больше усилит конкуренцию.

В то же время молодой талант команды Лукас Бергвалл выразил желание покинуть клуб в поисках новых вызовов. Это заставило руководство более серьезно подойти к вопросу усиления полузащиты. «Тоттенхэм» этим летом уже успел подписать таких игроков, как Энди Робертсон, Марко Сенези и Ян Пауль ван Хекке.

Новая страница в карьере Сандро Тонали

Игрок сборной Италии в 2023 году перешел из «Милана» вза 60,5 миллионов фунтов. Однако его дебютный сезон в Англии начался с неожиданного события. За нарушение правил ставок на спорт он был дисквалифицирован на 10 месяцев и был вынужден пропустить чемпионат Европы 2024 года.

Вернувшись после дисквалификации, Сандро Тонали обрел свою лучшую форму. Он «Ньюкасл» провел в общей сложности 110 матчей, забив 10 голов и отдав 10 голевых передач. В прошлом сезоне он внес достойный вклад в то, что команда заняла 12-е место в английской Премьер-лиге и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как отмечает Goal.com, этот трансфер станет одним из важнейших событий лета не только для «Тоттенхэма» но и для всего чемпионата Англии. Приход такого качественного и опытного плеймейкера, как Сандро Тонали, позволит лондонскому клубу бороться за высокие места в нескольких турнирах одновременно.