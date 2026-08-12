3 наших боксёра проведут бои: объявлен полный кард турнира «ИБА.PRO 20»

В городе Набереджние Челни Российской Федерации состоится очередной престижный турнир по профессиональному боксу «ИБА.PRO 20». В этот вечер свои поединки проведут трое известных узбекских мастеров кожаных перчаток — Миразизбек Мирзаксалилов, Хавасбек Асадуллаев и Ксалимджон Мамасолиев.

Организаторы официально объявили полный кард соревнований, которые пройдут 14 августа.

Миразизбек Мирзаксалилов сразится за пояс IBF Эуропеан

В одном из центральных и наиболее значимых для узбекских болельщиков поединков турнира наш талантливый боксёр, чемпион мира и Азии по любительскому боксу Миразизбек Мирзаксалилов (5-0, 4 КО) примет участие в титульном бою.

В 10-раундовом противостоянии во втором легчайшем весе Мирзаксалилов выйдет на ринг против непобеждённого российского боксёра Чингиз Натиров (10-0, 5 КО), чтобы побороться за чемпионский пояс IBF Эуропеан.

Серьёзные испытания для Хавасбек Асадуллаев и Ксалимджон Мамасолиев

В рамках турнира ещё два узбекских боксёра проведут свои очередные ответственные поединки:

Хавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО): В 10-раундовом бою в полусреднем весе он выйдет на ринг против опытного российского боксёра Сергей Лубкович (20-0-2, 12 КО) , который до сих пор не знает поражений.

Ксалимджон Мамасолиев: В первом тяжёлом весе он сразится с опытным российским нокаутёром Юрий Кашинский.

Центральный бой турнира «ИБА.PRO 20»

Главный бой турнира (Маин Эвент) состоится во втором среднем весе за пояс IBF Эуропеан. В нём чемпион мира по любительскому боксу, россиянин Джамбулат Биджамов (3-0), встретится с обладателем бронзовой медали чемпионата мира, защищающим честь Сербии, Владимир Мирончиков (8-0, 6 КО).

Полный кард турнира «ИБА.PRO 20»:

Второй средний вес (пояс IBF Эуропеан, 10 раундов): Джамбулат Биджамов (3-0, Россия) — Владимир Мирончиков (8-0, 6 КО, Сербия) Полусредний вес (пояс IBF Ёут, 10 раундов): Руслан Селимян (14-0, 8 КО, Россия) — Иван Камбагире (9-2-1, 4 КО, Уганда) Лёгкий вес (пояс IBF Ёут, 10 раундов): Миксаил Григорян (9-0, 2 КО, Россия) — Генри Отемба (9-1, 5 КО, Уганда) Второй легчайший вес (пояс IBF Эуропеан, 10 раундов): Чингиз Натиров (10-0, 5 КО, Россия) — Миразизбек Мирзаксалилов (5-0, 4 КО, Узбекистан) Второй полулёгкий вес (6 раундов): Амин Абдуллин (2-0, 1 КО, Россия) — Адилет Курметов (3-0, 1 КО, Казахстан) Полусредний вес (10 раундов): Сергей Лубкович (20-0-2, 12 КО, Россия) — Хавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО, Узбекистан) Второй средний вес (кубок мэра Набереджние Челни, 6 раундов): Сергей Сергеев (2-0, 2 КО, Россия) — Некруз Салимов (1-0, 1 КО, Таджикистан) Первый тяжёлый вес: Юрий Кашинский (Россия) — Ксалимджон Мамасолиев (Узбекистан)

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