Будущее Майка Меньяна под вопросом: Аль-Наср претендует на вратаря

·45·Спорт
Будущее Майка Меньяна под вопросом: Аль-Наср претендует на вратаря

Основной вратарь и один из капитанов «Милана» Майк Меньян всерьёз задумался о своём будущем из-за недовольства изменениями в команде. По данным Ла Gazzetta делло Sport, саудовский клуб «Аль-Наср» проявляет серьёзный интерес к французскому голкиперу и готовится к трансферу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Отношения с руководством клуба оказались в напряжённой ситуации после резких событий в конце прошлого сезона. Несмотря на то что Майк Меньян является одним из лидеров «Милана», последние решения руководства вызвали у футболиста недоумение.

Изменения в тренерском штабе и причины недовольства

Главной причиной недовольства Меньяна стали масштабные изменения в тренерском штабе, проведённые в мае. Тогда своих должностей лишились главный тренер Массимилиано Аллегри, спортивный директор Игли Таре и опытный тренер вратарей Клаудио Филиппи.

Французский футболист особенно тесно сотрудничал с Клаудио Филиппи и именно благодаря его помощи стал одним из лучших вратарей Европы. В прошлом сезоне игрок отклонил предложение от «Челси» из-за Аллегри и действующей управленческой структуры, однако теперь рассматривает свои варианты.

Интерес «Аль-Насра» и финансовые возможности

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, ищет голкипера мирового уровня, способного заменить Бенту. Финансовая мощь чемпионата Саудовской Аравии может стать серьёзным испытанием для «Милана», поскольку итальянскому клубу, вероятно, будет сложно выдержать возможную конкуренцию за Меньяна, одного из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ещё одним фактором, усилившим трансферные слухи, стала отсрочка возвращения Меньяна и его одноклубника Адриена Рабьо к тренировкам. Футболисты должны были прибыть на базу «Миланелло» 12 августа, но перенесли свой приезд на 16 августа. Хотя клуб объяснил это дополнительным отпуском после чемпионата мира, ситуация свидетельствует о зависимости игроков от прежнего тренерского штаба и их недовольстве.

Контракт и тревога болельщиков

На бумаге «Милан» занимает выгодную позицию, поскольку в начале текущего года подписал с Меньяном долгосрочный контракт до июня 2031 года. Действующее соглашение предусматривает зарплату около 7 миллионов евро в год с учётом бонусов и позволяло клубу решить вопрос с вратарём на десятилетие.

Став любимцем болельщиков после перехода в 2021 году на место Джанлуиджи Доннаруммы, Меньян теперь может покинуть клуб, что вызывает тревогу у поклонников «россонери». Перед началом нового сезона руководству «Милана» придётся встретиться с футболистом и обсудить чёткий план на будущее.

Майк МеньянМиланАль-НасрТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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