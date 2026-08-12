Челси подписал очередного футболиста в летнее трансферное окно

Лондонский Челси продолжает активность на трансферном рынке и официально объявил о подписании защитника Райо Вальекано Пепа Чаваррии. Как сообщает Goal.com, трансфер 28-летнего испанца обошёлся «аристократам» примерно в 16,3 миллиона фунтов стерлингов и стал седьмым приобретением команды в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер стал важным шагом для главного тренера в укреплении обороны. Пеп Чаваррия был приглашён в команду в качестве прямой и достойной замены Марку Кукурелье, который перешёл в Реал Мадрид. Опытный футболист отлично проявил себя в составе Райо Вальекано в прошлом сезоне Ла Лиги, внеся огромный вклад в выход команды в финал Лиги конференций УЕФА и завоевание восьмого места в чемпионате.

Новый вызов и новый уровень

Для футболиста, сумевшего стремительно подняться из низших дивизионов Испании к вершинам футбола, карьера в Лондоне станет огромной возможностью. В интервью официальному сайту клуба Пеп Чаваррия не скрывал своего волнения и радости:

«Я очень хочу приступить к работе. Это была моя мечта, ведь Челси — один из крупнейших клубов мира. Это большая возможность, но я готов к ней и буду усердно работать, чтобы принести команде успех», — сказал защитник.

Болельщики и эксперты отмечают, что выносливость и физическая форма новичка очень пригодятся команде. В прошлом сезоне он провёл 44 матча во всех турнирах, продемонстрировав высокий уровень стабильности.

Изменения в трансферной политике Челси

Этот трансфер показывает, что в трансферной политике руководства лондонского клуба происходят определённые изменения. Если раньше команда в основном уделяла внимание приобретению молодых талантов с долгосрочным потенциалом, то в последнее время она отдаёт предпочтение привлечению опытных футболистов.

В частности, приход в команду таких опытных игроков, как Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон, также подтверждает эту тенденцию. Ожидается, что на левом фланге Пеп Чаваррия будет вести острую борьбу за место в основном составе с Йоррелом Хато.

Тренерский штаб высоко оценивает универсальность испанского защитника. Он способен одинаково успешно действовать как в классической линии обороны из четырёх игроков, так и на позиции атакующего латераля. Это даёт команде дополнительные тактические возможности.