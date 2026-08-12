Космический корабль Starship сможет перевозить 10 миллионов тонн грузов в год

·60·Технологии
Космический корабль Starship сможет перевозить 10 миллионов тонн грузов в год

В рамках своих грандиозных планов Илон Маск сообщил, что Starship в будущем сможет доставлять на околоземную орбиту до 10 миллионов тонн полезной нагрузки в год. Как пишет издание Иксбт.ком, такой огромный показатель станет ключевым фактором для создания самодостаточной цивилизации на Луне, Марсе и других небесных телах. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По имеющимся данным, если человечество хочет превратиться в самодостаточный многопланетный вид, ему потребуется ежегодно отправлять в космос именно такой объём грузов. По мнению Маска, без возможности выводить на околоземную орбиту миллионы тонн грузов строительство устойчивых баз на других планетах совершенно невозможно.

Космическая логистика и график полётов

Компания SpaceX планирует в рамках реализации своих грандиозных амбиций запускать корабли Starship более одного раза в час — свыше 10 000 раз в год. Если учесть, что каждый корабль сможет перевозить более 200 тонн груза за один рейс, именно такая высокая интенсивность обеспечит достижение запланированного результата в миллионы тонн.

Чтобы поддерживать беспрецедентные темпы запусков, компания серьёзно готовится к массовому производству ракетных кораблей. Ожидается, что на новых заводах Гигабай будет создана возможность собирать до 10 000 таких космических кораблей в год, что станет крупнейшим промышленным скачком в истории космонавтики.

Перспективы колонизации Марса

Приведённые Илоном Маском цифры тесно связаны с его концептуальными представлениями о многопланетном будущем. Ранее предприниматель предполагал, что минимальный порог для создания самодостаточной независимой колонии на Марсе должен составлять не менее 100 000 человек и 1 миллиона тонн грузов.

Реализация этого проекта откроет двери в новую эпоху не только для SpaceX, но и для всего человечества. Ожидается, что разрабатываемые сегодня технологии в будущем кардинально изменят логистику между Землёй и космосом и превратят человечество в по-настоящему космическую цивилизацию.

StarshipИлон МаскSpaceXМарсКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Стало известно, как может называться первый складной смартфон AppleСтало известно, как может называться первый складной смартфон AppleСегодня, 17:27Пользователей и абонентов Камчатки переводят на спутниковую связьПользователей и абонентов Камчатки переводят на спутниковую связьСегодня, 16:51ХМД готовит новый слайдер в стиле легендарной Нокиа Н95ХМД готовит новый слайдер в стиле легендарной Нокиа Н95Сегодня, 16:22В эпоху ускоренного ИИ-кодирования стоимость Блаксмит резко вырослаВ эпоху ускоренного ИИ-кодирования стоимость Блаксмит резко вырослаСегодня, 16:21Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же деньСмартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же деньСегодня, 15:52Будущее SpaceX связано с искусственным интеллектомБудущее SpaceX связано с искусственным интеллектомСегодня, 15:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей