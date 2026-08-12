Космический корабль Starship сможет перевозить 10 миллионов тонн грузов в год

В рамках своих грандиозных планов Илон Маск сообщил, что Starship в будущем сможет доставлять на околоземную орбиту до 10 миллионов тонн полезной нагрузки в год. Как пишет издание Иксбт.ком, такой огромный показатель станет ключевым фактором для создания самодостаточной цивилизации на Луне, Марсе и других небесных телах. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По имеющимся данным, если человечество хочет превратиться в самодостаточный многопланетный вид, ему потребуется ежегодно отправлять в космос именно такой объём грузов. По мнению Маска, без возможности выводить на околоземную орбиту миллионы тонн грузов строительство устойчивых баз на других планетах совершенно невозможно.

Космическая логистика и график полётов

Компания SpaceX планирует в рамках реализации своих грандиозных амбиций запускать корабли Starship более одного раза в час — свыше 10 000 раз в год. Если учесть, что каждый корабль сможет перевозить более 200 тонн груза за один рейс, именно такая высокая интенсивность обеспечит достижение запланированного результата в миллионы тонн.

Чтобы поддерживать беспрецедентные темпы запусков, компания серьёзно готовится к массовому производству ракетных кораблей. Ожидается, что на новых заводах Гигабай будет создана возможность собирать до 10 000 таких космических кораблей в год, что станет крупнейшим промышленным скачком в истории космонавтики.

Перспективы колонизации Марса

Приведённые Илоном Маском цифры тесно связаны с его концептуальными представлениями о многопланетном будущем. Ранее предприниматель предполагал, что минимальный порог для создания самодостаточной независимой колонии на Марсе должен составлять не менее 100 000 человек и 1 миллиона тонн грузов.

Реализация этого проекта откроет двери в новую эпоху не только для SpaceX, но и для всего человечества. Ожидается, что разрабатываемые сегодня технологии в будущем кардинально изменят логистику между Землёй и космосом и превратят человечество в по-настоящему космическую цивилизацию.