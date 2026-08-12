Почему автомобильные бренды не стремятся к электрическим рекордам скорости

·70·Авто
Почему автомобильные бренды не стремятся к электрическим рекордам скорости

Наблюдение за установлением нового рекорда скорости среди водородных транспортных средств — 406,320 мили в час — на знаменитых соляных равнинах Бонневилля в штате Юта показало, что возможности для расширения границ автомобилестроения по-прежнему существуют. Этот заезд с участием команды ДжКБ Хйдромакс и Энди Грина стал не только инженерным достижением, но и одним из уникальных событий в мире современного автоспорта. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, наземные рекорды скорости считаются одним из самых интересных направлений автомобильного мира. В отличие от большинства других видов автоспорта, такие проекты не окружены жёсткими ограничениями и бюрократическими процедурами. Это позволяет инженерам испытывать совершенно новые решения в области аэродинамики, источников энергии и материаловедения.

Уникальная атмосфера Бонневилля

Соляные равнины Бонневилля, где проходят испытания, отличаются своей неповторимой природой. Это место одновременно ровное и безликое, напоминающее инопланетные ландшафты, но при этом полностью живое и постоянно меняющееся. Установление рекордов в таких условиях требует серьёзной технической и организационной подготовки.

При этом наблюдение за наземными рекордами скорости вживую не всегда обеспечивает удобный опыт для зрителей. Из-за движения машин по прямой на экстремальной скорости зрителям приходится находиться на значительном расстоянии от трассы в целях безопасности. Хотя это несколько ограничивает визуальные впечатления, величие достигнутого результата от этого не уменьшается.

Почему серийные производители остаются в стороне?

Сегодня Tesla, BMW и другие крупные производители электромобилей не вступают в стремительную гонку за массовым обновлением наземных рекордов скорости. Главная причина заключается в высоком коммерческом риске таких проектов и их несоответствии стратегии производства повседневных дорожных автомобилей.

Большинство крупных компаний направляют свои ресурсы не на абсолютные рекорды на трассе, а на создание удобных, экономичных и безопасных электромобилей и гибридных моделей для покупателей. Тем не менее инициативы инженерных команд, таких как ДжКБ, продолжают играть важную роль в создании прочной основы для транспортных технологий будущего.

ЭлектромобилиРекорд СкоростиИнженерияАвтоспортВодородный Двигатель
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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