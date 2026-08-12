Раскрыта 90-часовая рабочая неделя в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом

·54·Технологии
Раскрыта 90-часовая рабочая неделя в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом

Как сообщает BBC, сотрудники ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI, Anthropic, Meta и Google, вынуждены работать по графикам, значительно превышающим стандартную 40-часовую норму, — до 90 часов в неделю. Эта ситуация показывает, какую тяжёлую нагрузку создают для сотрудников ожесточённая конкуренция в технологической отрасли и давление, связанное с быстрым выводом продуктов на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Согласно данным издания, во время спринтов перед релизом продуктов сотрудники OpenAI и Anthropic работали до 90 часов в неделю. Кроме того, сотрудники OpenAI заявили, что даже в обычных условиях работают не менее 70 часов в неделю. В Meta и Google вечерние смены по обучению моделей искусственного интеллекта, работа по выходным и постоянные дежурства, как утверждается, стали нормой.

Противоречие между корпоративными обещаниями и реальностью

Однако приведённые цифры основаны на устных рассказах сотрудников и не подтверждены как официальные рабочие графики компаний. OpenAI и Anthropic не ответили на запросы BBC, а Meta и Google отказались комментировать условия труда сотрудников. Один из бывших технических сотрудников OpenAI также подтвердил работу по выходным, регулярные кризисные совещания и атмосферу высокого напряжения.

Примечательно, что эта ситуация противоречит публичным инициативам OpenAI. Ранее компания рекомендовала работодателям попробовать четырёхдневную и 32-часовую рабочую неделю без снижения заработной платы. Это свидетельствует о серьёзном разрыве между официальными заявлениями крупных технологических гигантов и их реальной внутренней культурой.

Что говорит исследование Калифорнийского университета?

Восьмимесячное исследование Калифорнийского университета в сфере управления персоналом и технологий раскрыло механизм этого процесса. Американские учёные наблюдали за 200 сотрудниками одной крупной технологической компании и выяснили: хотя инструменты генеративе AI (генеративного искусственного интеллекта) ускоряют выполнение некоторых задач, освободившееся время сотрудники тратят не на отдых, а на выполнение ещё большего объёма обязанностей.

Согласно результатам исследования, сотрудники часто вынуждены переносить работу на личное время, постоянно переключаться между задачами и контролировать результаты, созданные искусственным интеллектом. Хотя это научное наблюдение напрямую не подтверждает приведённые BBC цифры о 90-часовой рабочей неделе, оно наглядно показывает: вместо экономии времени за счёт автоматизации технологии, напротив, ещё больше увеличивают объём задач, возложенных на человека.

Искусственный ИнтеллектOpenAIGoogleMetaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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