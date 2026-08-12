Бавария подписала долгосрочный контракт с 18-летним сенегальским талантом

·43·Спорт
Бавария подписала долгосрочный контракт с 18-летним сенегальским талантом

Мюнхенская Бавария осуществила перспективный трансфер, стремясь усилить линию полузащиты. По информации Bild, немецкий гранд официально объявил о переходе 18-летнего сенегальского таланта Бары Сапоко Ндиайе. Молодой полузащитник подписал с клубом долгосрочный контракт до лета 2031 года. Об этом сообщает Goal.com.

Этот трансфер оценивается как важная инвестиция руководства клуба в будущее. Ожидается, что Ндиайе займет место, освободившееся после ухода опытного полузащитника Леона Горетцки, который достойно защищал цвета Баварии в течение последних восьми сезонов. Новый футболист обеспечит конкурентную среду в команде наряду с опытными игроками.

Новый талант и его роль в команде

Молодой футболист успел привлечь внимание специалистов и болельщиков сразу после перехода. Ему уже дали почетное прозвище «сенегальский Горетцка». Это сравнение отражает высокую оценку его физической мощи, мобильности на поле и способности читать игру.

Главный тренер Баварии Венсан Компани заранее следил за возможностями этого футболиста. Во время первоначальной аренды из клуба «Гамбинос Старс Африка» игрок поразил тренерский штаб своей скоростью и интеллектуальной игрой. Хотя трансфер официально подтвердили только на этой неделе, Ндиайе уже успел принять участие в предсезонных сборах команды в Азии и Тегернзее, адаптируясь к основному составу.

Молодежная политика клуба и сенегальская традиция

Приход Бары Сапоко Ндиайе продолжает новую традицию, формирующуюся в мюнхенском клубе. Он последовал за Буной Сарром, Садио Мане и Николасом Джексоном, выступавшими за Баварию в сезоне 2025/26.

Кроме того, этот трансфер полностью соответствует стратегии клуба, делающего ставку на молодых талантов. На «Альянц Арене» Ндиайе будет играть вместе со своими сверстниками и перспективными футболистами Леннартом Карлом, Давидом Сантосом Дайбером, Кассиано Киалой, Майконом Кардозо и Виздомом Майком. Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд особо отметил положительные качества футболиста не только на поле, но и за его пределами.

БаварияВенсан КомпаниБара Сапоко НдиайеБундеслигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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