Переход нового вратаря «Арсенала» подвергся критике

·44·Спорт
Переход нового вратаря «Арсенала» подвергся критике

Переход французского вратаря Иллана Меслье в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно вызвал бурные обсуждения в футбольном сообществе. 26-летний голкипер, присоединившийся к «канонирам» в качестве свободного агента после истечения контракта с «Лидс Юнайтед», выбрал роль резервиста, что вызвало резкие возражения специалистов и бывших игроков. Как сообщает Метро, бывший вратарь клуба Грэм Стэк открыто раскритиковал этот трансфер и поставил под сомнение профессиональные амбиции футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Напомним, в предыдущие годы Иллан Меслье провёл 215 матчей за «Лидс Юнайтед» и накопил большой опыт выступлений в Премьер-лиге. После перехода в команду Микеля Артеты его рассматривали как опытного резервного вратаря, способного конкурировать с Давидом Раей и Кепой Аррисабалагой. Однако, по мнению Грэма Стэка, согласие голкипера, регулярно игравшего в основном составе, на статус лишь третьего номера свидетельствует о снижении его стремления побеждать.

Выбор опытного футболиста в пользу роли резервиста вызывает удивление

Бывший вратарь в интервью не стал скрывать своего удивления выбором французского футболиста. По его словам, создаётся впечатление, что игрок с достаточным опытом и адаптировавшийся к условиям сильного чемпионата предпочитает отказаться от постоянной игровой практики и не подвергать себя давлению. По мнению Стэка, этим шагом Иллан Меслье мог начать движение к спаду в своей карьере.

«Я бы вызвал его на допрос, действительно не могу понять действия этого вратаря», — Метро приводит слова Грэма Стэка. Специалист добавил, что статус третьего номера не соответствует профессиональным амбициям качественного игрока, хорошо знакомого с уровнем Премьер-лиги.

Перспективы академии и судьба молодых игроков

Ещё одним болезненным аспектом этого трансфера стали интересы академии «Арсенала». Приход Иллана Меслье повлиял на судьбу воспитанника клуба, 20-летнего Томми Сетфорда. Ожидается, что молодой вратарь отправится в другую команду на правах аренды, чтобы получить игровую практику. Это вновь поднимает вопросы о том, почему клуб постоянно приобретает футболистов со стороны вместо использования собственных резервов.

По мнению Грэма Стэка, такие гранды, как «Арсенал», должны воспитывать третьего вратаря в собственной академии. «Хорошо, он опытный, но вероятность его выхода на поле очень мала. Мой вопрос заключается в следующем: неужели в футбольном клубе «Арсенал» нет другого местного вратаря, способного выполнять эту роль? Чем они занимаются в академии?» — возмутился бывший голкипер.

АрсеналИллан МесльеГрэм СтэкПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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