«Бегал по рингу как кошка»: австралийский боксер выдвинул Джалолову неожиданное обвинение

Местный боксер Теремоана Джуниор (Теремоана Джуниор), который проведет свой 12-й бой в профессиональном боксе против американца Деандре Савадж в австралийском городе Голд-Кост, на предматчевой пресс-конференции вновь упомянул имя узбекского олимпийского чемпиона Баходир Джалолов.

Австралийский нокаутер, в последнее время требующий только реванша с Джалолов, на этот раз выступил с гораздо более резкими и провокационными заявлениями.

«Единственный, кто продержался до 3-го раунда, — тот обладатель золотой медали»

Говоря о своих показателях по нокаутам и противостоянии с Джалолов на любительском ринге, Теремоана заявил следующее:

«Критики говорили, что я не могу пройти дальше двух раундов на ринге. Думаю, это правда: до сих пор ни один из тех, кто выходил со мной на ринг, не смог продержаться больше двух раундов. Единственный, кто дошел до третьего раунда, бегал по рингу как кошка — тот самый всем известный узбекский обладатель золотой медали. Он стал единственным боксером, который смог убегать от меня и завершить три раунда. Вот что я могу сказать по поводу двух раундов: выходите на ринг, чтобы драться, а не просто убегать, иначе вас ждет нокаут. Выйдите против меня на открытый бой. Я иду», — заявил Теремоана.

Для справки: показатели Теремоана и давнее противостояние с Джалолов

Австралийский боксер супертяжелого веса провел на профессиональном ринге 11 боев, во всех из них отправив своих соперников в нокаут в течение первых 2 раундов. Под «единственным боксером, дошедшим до 3-го раунда», он подразумевает именно Баходир Джалолов.

Ранее Теремоана также неоднократно заявлял о желании провести бой с Джалолов в профессиональном боксе и взять реванш за поражения на любительском ринге.

Напомним, что на стадии четвертьфинала Олимпиады в Париже-2024 Баходир Джалолов одержал победу именно над Теремоана Джуниор, продемонстрировав высокое мастерство и точную тактику, а также взяв верх по очкам, после чего вышел в полуфинал. Эти заявления австралийского боксера, несомненно, еще больше подогреют интерес к возможному профессиональному противостоянию между двумя левшами и мощными гигантами.

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