Бешикташ проявляет интерес к Фабио Миретти

·22·Спорт
Бешикташ проявляет интерес к Фабио Миретти

Турецкий клуб «Бешикташ» рассматривает возможность подписания полузащитника туринского «Ювентуса» Фабио Миретти. По данным GOAL.ком и турецкого журналиста Бурака Оздемира, руководство стамбульского клуба направило официальный запрос по футболисту и изучило условия его трансфера. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время «Бешикташ» проводит активную трансферную кампанию. В частности, клуб ранее успешно завершил переговоры с «Ювентусом» по переходу нападающего Душана Влаховича. Контракт сербского футболиста с туринским клубом истёк 30 июня, и ожидается, что он прибудет в Стамбул для окончательного оформления трансфера.

Условия трансфера и финансовые требования

По сообщениям турецкой прессы, руководство «Бешикташа» не ограничилось интересом к нападающему и обратило внимание на другого представителя «Ювентуса» — талантливого полузащитника Фабио Миретти, родившегося в 2003 году. Главный тренер команды Винченцо Итальяно хорошо знает возможности футболиста и высоко оценивает его игровые качества, что стало одним из ключевых факторов усиления интереса.

В свою очередь, руководство «Ювентуса» не возражает против ухода полузащитника. Однако туринский клуб готов вести переговоры только на чётких и жёстких условиях. По данным источников, «Старая синьора» не хочет отдавать футболиста в аренду и рассматривает его переход исключительно на условиях прямой полноценной продажи.

Планы на будущее

Действующий контракт Фабио Миретти с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года. Эксперты и представители клуба оценивают трансферную стоимость молодого полузащитника примерно в 15 миллионов евро. Ожидается, что руководство «Бешикташа» изучит эти финансовые требования и в ближайшее время примет окончательное решение.

Этот трансфер не только усилит центральную линию стамбульского клуба, но и может открыть новый этап в карьере молодого футболиста. Пока переговоры между сторонами продолжаются, и в ближайшие дни ожидается прояснение ситуации.

БешикташЮвентусФабио МиреттиДушан ВлаховичТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Астон Вилла хочет подписать Аарона Ван-БиссакуАстон Вилла хочет подписать Аарона Ван-БиссакуСегодня, 20:55Пол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка ШоуПол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка ШоуСегодня, 20:50Бешикташ интересуется Фабио МиреттиБешикташ интересуется Фабио МиреттиСегодня, 20:33Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...Сегодня, 20:16«Бегал по рингу как кошка»: австралийский боксер выдвинул Джалолову неожиданное обвинение«Бегал по рингу как кошка»: австралийский боксер выдвинул Джалолову неожиданное обвинениеСегодня, 20:10Лионель Месси заявил, что может завершить карьеру после смерти отцаЛионель Месси заявил, что может завершить карьеру после смерти отцаСегодня, 19:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы