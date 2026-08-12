Бешикташ проявляет интерес к Фабио Миретти

Турецкий клуб «Бешикташ» рассматривает возможность подписания полузащитника туринского «Ювентуса» Фабио Миретти. По данным GOAL.ком и турецкого журналиста Бурака Оздемира, руководство стамбульского клуба направило официальный запрос по футболисту и изучило условия его трансфера. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время «Бешикташ» проводит активную трансферную кампанию. В частности, клуб ранее успешно завершил переговоры с «Ювентусом» по переходу нападающего Душана Влаховича. Контракт сербского футболиста с туринским клубом истёк 30 июня, и ожидается, что он прибудет в Стамбул для окончательного оформления трансфера.

Условия трансфера и финансовые требования

По сообщениям турецкой прессы, руководство «Бешикташа» не ограничилось интересом к нападающему и обратило внимание на другого представителя «Ювентуса» — талантливого полузащитника Фабио Миретти, родившегося в 2003 году. Главный тренер команды Винченцо Итальяно хорошо знает возможности футболиста и высоко оценивает его игровые качества, что стало одним из ключевых факторов усиления интереса.

В свою очередь, руководство «Ювентуса» не возражает против ухода полузащитника. Однако туринский клуб готов вести переговоры только на чётких и жёстких условиях. По данным источников, «Старая синьора» не хочет отдавать футболиста в аренду и рассматривает его переход исключительно на условиях прямой полноценной продажи.

Планы на будущее

Действующий контракт Фабио Миретти с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года. Эксперты и представители клуба оценивают трансферную стоимость молодого полузащитника примерно в 15 миллионов евро. Ожидается, что руководство «Бешикташа» изучит эти финансовые требования и в ближайшее время примет окончательное решение.

Этот трансфер не только усилит центральную линию стамбульского клуба, но и может открыть новый этап в карьере молодого футболиста. Пока переговоры между сторонами продолжаются, и в ближайшие дни ожидается прояснение ситуации.