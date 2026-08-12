Facebook представила приложение Креатор Студио с искусственным интеллектом для авторов

Компания Facebook официально запустила самостоятельное приложение Креатор Студио для создателей контента, оснащённое технологиями искусственного интеллекта. Новая платформа предоставляет авторам персонализированные рекомендации и удобные инструменты для расширения аудитории и активного взаимодействия с сообществом. Сейчас приложение, предназначенное для устройств iOS, доступно всем пользователям в США и Канаде. Несколько недель назад его тестирование успешно прошло с участием ограниченного числа авторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, этим шагом компания Meta намерена защитить авторов на своей платформе от влияния основных конкурентов, таких как TikTok и YouTube, и удержать их в экосистеме Facebook. Кроме того, новое приложение поможет снизить зависимость от сторонних сервисов, включая такие инструменты, как ChatGPT, при создании идей для контента и получении аналитических данных.

Возможности помощника на основе искусственного интеллекта

Главной особенностью нового приложения стал встроенный помощник на основе искусственного интеллекта. Он формирует индивидуальные рекомендации с учётом личного стиля контента каждого автора, его показателей, активности аудитории и поставленных целей. Раньше авторам обычно приходилось долго изучать сложные таблицы и статистические отчёты, чтобы разобраться в своих результатах.

Теперь с помощью помощника на основе искусственного интеллекта можно мгновенно получать ответы на вопросы вроде «Когда лучше опубликовать пост?» или «О чём люди говорят в комментариях?». Возможность задавать не только первоначальный вопрос, но и дополнительные вопросы по теме ещё больше упрощает этот процесс.

Работа с комментариями и повседневные задачи

В приложение также встроен специальный инструмент на основе искусственного интеллекта для работы с комментариями. Он отбирает наиболее важные комментарии и подготавливает варианты ответов в уникальном стиле автора. Согласно данным Facebook, перед публикацией авторы должны отредактировать и подтвердить предложенные ответы.

Кроме того, при каждом открытии приложения пользователей встречает лента ежедневных приоритетных задач:

Просмотр показателей недавно опубликованного поста

Отслеживание прогресса на пути к поставленным целям

Отметка важных комментариев, требующих ответа

Для справки отметим, что приложение Креатор Студио стало частью масштабной волны презентаций новых продуктов, которую Meta проводит в последние месяцы. В недавнем прошлом технологический гигант также представил новые приложения, такие как группыв стиле Reddit, приложениедля обмена исчезающими фотографиями с друзьями в Instagram, игровое приложениеи приложениедля создания сказок на основе искусственного интеллекта для детей.