Honor представила в Китае новый флагман с робокамерой на базе искусственного интеллекта

·26·Технологии
Honor представила в Китае новый флагман с робокамерой на базе искусственного интеллекта

Один из ведущих технологических брендов Китая Honor представил инновационный флагман — смартфон Honor Робот Фоне с уникальной роботизированной камерой. По данным иксбт.ком, новое устройство вызвало большой интерес на мобильном рынке благодаря автоматической съёмке, управлению жестами и расширенным возможностям искусственного интеллекта. Начальная цена этого продвинутого гаджета в Китае составила около 1500 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Роботизированная камера и искусственный интеллект

Главной особенностью смартфона стала подвижная камера, установленная на компактном титановом стабилизаторе. Эта система под названием Honor Титаниум Агиле Гимбал поддерживает 4ДоФ, а сверхлёгкий титановый привод обеспечивает вращение камеры со скоростью до 360 градусов в секунду. Устройство поддерживает режимы управления движением Тилт Лок, ФПВ, ФПВ Вертикал и AI СпинШот. Кроме того, благодаря определению источника звука и функции AI Ливе-Тракинг камера может автоматически удерживать человека в центре кадра во время записи видеоблога или прямой трансляции.

Режим ЁЁ Робот Моде объединяет понимание контекста, распознавание жестов и физическое перемещение камеры. Функция ЁЁ Ауто Эксекутион помогает системному АИ-агенту понимать намерения пользователя и самостоятельно выполнять сложные действия в приложениях и настройках. Кроме того, компания Honor представила интерфейс Агент Скиллс, который позволяет сторонним разработчикам создавать специальные инструменты для роботизированного подвеса и сенсорной системы.

Высокая производительность и передовая оптика

Смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5. Для стабильной работы во время длительной записи установлена усовершенствованная система охлаждения. Устройство оснащено аккумулятором нового поколения на основе кремний-углеродного материала ёмкостью 7060 mAh, который поддерживает проводную зарядку мощностью 120 В и беспроводную зарядку мощностью 50 В. Кроме того, впервые среди Андроид-устройств использован цельнометаллический моноблочный корпус, изготовленный по технологии интегрального формования.

Оптические возможности устройства разработаны совместно с известной компанией ARRI. Основной модуль на 200 мегапикселей оснащён сенсором размером 1/1,28 дюйма и диафрагмой ф/1.6, а также поддерживает видеозапись в 10-битном формате ARRI ЛогК3. Кроме того, смартфон получил 200-мегапиксельный перископический модуль с 2,7-кратным оптическим зумом и широкоугольную 50-мегапиксельную камеру с углом обзора 122 градуса. За отображение отвечает 6,31-дюймовый ЛТПО ОЛЭД-дисплей с пиковой яркостью 6800 нит.

В Китае уже начался приём предварительных заказов на устройство, а официальные продажи запланированы на середину августа. Версия с 12 GB оперативной памяти и более чем 500 GB встроенного хранилища оценивается примерно в 1500 долларов, а топовая конфигурация с 16 GB и 1 TB памяти, как ожидается, будет продаваться примерно за 1900 долларов.

HonorСмартфоныИскусственный ИнтеллектТехнологииКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Форм Энергй привлекла 750 миллионов долларов на производство батарей на 100 часовФорм Энергй привлекла 750 миллионов долларов на производство батарей на 100 часовСегодня, 21:26В Индии представили новую ракетную установку, похожую на двигатель SpaceX RaptorВ Индии представили новую ракетную установку, похожую на двигатель SpaceX RaptorСегодня, 21:22Tesla планирует построить в Техасе солнечный завод стоимостью 10 миллиардов долларовTesla планирует построить в Техасе солнечный завод стоимостью 10 миллиардов долларовСегодня, 21:21Facebook представила приложение Креатор Студио с искусственным интеллектом для авторовFacebook представила приложение Креатор Студио с искусственным интеллектом для авторовСегодня, 20:55Как провалилась сделка ВидеоВерсе на 250 миллионов долларовКак провалилась сделка ВидеоВерсе на 250 миллионов долларовСегодня, 20:50Представлен игровой мини-компьютер Пистон ВПредставлен игровой мини-компьютер Пистон ВСегодня, 20:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей