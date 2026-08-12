Honor представила в Китае новый флагман с робокамерой на базе искусственного интеллекта

Один из ведущих технологических брендов Китая Honor представил инновационный флагман — смартфон Honor Робот Фоне с уникальной роботизированной камерой. По данным иксбт.ком, новое устройство вызвало большой интерес на мобильном рынке благодаря автоматической съёмке, управлению жестами и расширенным возможностям искусственного интеллекта. Начальная цена этого продвинутого гаджета в Китае составила около 1500 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Роботизированная камера и искусственный интеллект

Главной особенностью смартфона стала подвижная камера, установленная на компактном титановом стабилизаторе. Эта система под названием Honor Титаниум Агиле Гимбал поддерживает 4ДоФ, а сверхлёгкий титановый привод обеспечивает вращение камеры со скоростью до 360 градусов в секунду. Устройство поддерживает режимы управления движением Тилт Лок, ФПВ, ФПВ Вертикал и AI СпинШот. Кроме того, благодаря определению источника звука и функции AI Ливе-Тракинг камера может автоматически удерживать человека в центре кадра во время записи видеоблога или прямой трансляции.

Режим ЁЁ Робот Моде объединяет понимание контекста, распознавание жестов и физическое перемещение камеры. Функция ЁЁ Ауто Эксекутион помогает системному АИ-агенту понимать намерения пользователя и самостоятельно выполнять сложные действия в приложениях и настройках. Кроме того, компания Honor представила интерфейс Агент Скиллс, который позволяет сторонним разработчикам создавать специальные инструменты для роботизированного подвеса и сенсорной системы.

Высокая производительность и передовая оптика

Смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5. Для стабильной работы во время длительной записи установлена усовершенствованная система охлаждения. Устройство оснащено аккумулятором нового поколения на основе кремний-углеродного материала ёмкостью 7060 mAh, который поддерживает проводную зарядку мощностью 120 В и беспроводную зарядку мощностью 50 В. Кроме того, впервые среди Андроид-устройств использован цельнометаллический моноблочный корпус, изготовленный по технологии интегрального формования.

Оптические возможности устройства разработаны совместно с известной компанией ARRI. Основной модуль на 200 мегапикселей оснащён сенсором размером 1/1,28 дюйма и диафрагмой ф/1.6, а также поддерживает видеозапись в 10-битном формате ARRI ЛогК3. Кроме того, смартфон получил 200-мегапиксельный перископический модуль с 2,7-кратным оптическим зумом и широкоугольную 50-мегапиксельную камеру с углом обзора 122 градуса. За отображение отвечает 6,31-дюймовый ЛТПО ОЛЭД-дисплей с пиковой яркостью 6800 нит.

В Китае уже начался приём предварительных заказов на устройство, а официальные продажи запланированы на середину августа. Версия с 12 GB оперативной памяти и более чем 500 GB встроенного хранилища оценивается примерно в 1500 долларов, а топовая конфигурация с 16 GB и 1 TB памяти, как ожидается, будет продаваться примерно за 1900 долларов.