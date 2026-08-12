Бешикташ интересуется Фабио Миретти

·28·Спорт
Бешикташ интересуется Фабио Миретти

Турецкий клуб «Бешикташ» рассматривает возможность подписания полузащитника туринского «Ювентуса» Фабио Миретти. Как сообщает GOAL.ком со ссылкой на турецкого журналиста Бурака Оздемира, руководство стамбульского клуба официально обратилось к «Старой синьоре» по поводу трансфера молодого футболиста и запросило информацию об условиях сделки. Об этом Goal.com сообщает .

По имеющейся информации, «Бешикташ» активно работает на зимнем трансферном рынке. В частности, ранее клуб достиг договорённости с «Ювентусом» о переходе сербского нападающего Душана Влаховича. После истечения его действующего контракта с туринцами 30 июня он присоединится к стамбульскому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что уже сегодня футболист прибудет в город, где базируется команда.

Условия трансфера и финансовые требования

По данным турецких СМИ, руководство «Бешикташа» не ограничивается подписанием нападающего и продолжает усиливать состав. Главный тренер команды Винченцо Итальяно высоко оценивает талант Фабио Миретти и хорошо знает его стиль игры, поэтому лично настаивает на этом трансфере. Интерес тренера способствовал активизации переговоров.

Тем не менее «Ювентус» готов отпустить своего воспитанника, но согласится на это только на собственных условиях. Туринский клуб рассматривает исключительно вариант прямой продажи Миретти и не намерен отдавать его в аренду. Действующий контракт 2003 года рождения полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года, а руководство клуба оценивает игрока примерно в 15 миллионов евро.

В настоящее время переговоры между сторонами находятся на начальной стадии. Президент «Бешикташа» Сердал Адалы и сотрудники клуба, отвечающие за трансферы, пытаются согласовать условия сделки с итальянскими коллегами. Если сторонам удастся договориться о финансовых требованиях, Фабио Миретти может продолжить карьеру в Турции.

БешикташЮвентусФабио МиреттиДушан ВлаховичТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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