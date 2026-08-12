Несмотря на угрозы Microsoft, раскрыта новая уязвимость в Windows

Исследователь в области информационной безопасности публично раскрыл подробности серьёзной уязвимости в последних версиях операционной системы Windows, несмотря на предупреждения Microsoft о возможных судебных мерах. Уязвимость представляет особую опасность, поскольку позволяет злоумышленникам получить полный системный доступ к устройству и данным пользователя. Об этом сообщает .

По данным иксбт.ком, новую уязвимость под названием ШиелдБреак раскрыл исследователь, выступающий под псевдонимом Нигхтмаре Эклипсе. В последние месяцы он распространял сведения о нескольких ранее неизвестных уязвимостях в продуктах Microsoft, включая Windows. ШиелдБреак основана на использовании недостатка в системе защиты Windows Дефендер.

Механизм работы уязвимости

В случае успешной атаки хакер может повысить свои права обычного пользователя до полного уровня администратора. Исследователь представил эксплойт в виде приложения для Windows, поэтому для использования уязвимости пользователь должен запустить это приложение на своём устройстве.

По данным исследователя, уязвимость сохраняет актуальность в Windows 10, Windows 11, включая последнюю версию 25Х2, а также в операционной системе Windows Сервер 2025. Другой специалист по безопасности, Вилл Дорманн, также подтвердил работоспособность уязвимости на практике и отметил, что для этого Windows Дефендер должен быть включён.

Переговоры и будущие риски

Новый эксплойт считается продолжением уязвимости, ранее разработанной под названием РогуеПланет. Хотя Microsoft выпустила специальное обновление (патч) для РогуеПланет, исследователь утверждает, что меры компании оказались недостаточными, а последняя версия ШиелдБреак, судя по всему, полностью обходит предыдущий патч. Пока Microsoft не выпустила официальное исправление для этой уязвимости.

Эта уязвимость считается уязвимостью нулевого дня (зеро-дай), поскольку разработчик программного обеспечения не получил достаточно времени для её устранения. Ситуация стала очередным проявлением давнего конфликта между исследователем и технологическим гигантом вокруг политики раскрытия информации об уязвимостях.

В мае Microsoft опубликовала заявление с угрозами обратиться в суд против исследователей безопасности. Хотя позднее компания смягчила формулировки в публикациях в социальных сетях, исходная запись в блоге осталась без изменений. По мнению экспертов, подобные ситуации ещё раз показывают, насколько важны прозрачность и взаимодействие для обеспечения технологической безопасности.