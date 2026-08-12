Девушка из Ферганы вышла замуж за индийца

В социальных сетях распространяются видеозаписи необычной свадьбы, состоявшейся в Ферганской области, вызвавшие большой интерес среди пользователей.

Сообщается, что свадьба состоялась в Бешарыкском районе. По имеющимся данным, девушка из Ферганской области вышла замуж за индийца. Кадры со свадьбы, на которых запечатлено создание семьи представителями разных национальностей, вскоре распространились в социальных сетях и вызвали множество обсуждений.

На видео запечатлены свадебная церемония жениха и невесты, а также радостные моменты празднования вместе с близкими. Большинство пользователей пожелали молодой семье всего наилучшего, счастья и согласия.

Безусловно, несмотря на различия в национальности и культуре, выбор друг друга и создание семьи — радостное событие. Желаем молодым супругам долгой и счастливой семейной жизни.