Лионель Месси заявил, что может завершить карьеру после смерти отца

·57·Спорт
Лионель Месси заявил, что может завершить карьеру после смерти отца

Звезда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после смерти своего отца Хорхе Месси всерьёз задумался о спортивном будущем и теперь сомневается в продолжении профессиональной карьеры. Как сообщает Goal.com, смерть отца, скончавшегося в возрасте 68 лет, стала причиной трогательного прощального письма, глубоко потрясшего футбольный мир. Об этом Goal.com сообщает .

Хорхе Месси, на протяжении десятилетий занимавшийся карьерой сына, скончался на прошлой неделе. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» поделился воспоминаниями об отце на своей странице в социальной сети, открыто признавшись, что не может представить игру в футбол без него и потерял мотивацию.

Трогательное письмо в память об отце

В своём продолжительном открытом письме Лионель Месси написал: «Я не знаю, что делать без тебя и как двигаться дальше. Я только и делал, что играл в футбол, и теперь сомневаюсь, что смогу продолжать заниматься этим ещё долго». Он вспомнил, что был рядом с отцом до последних дней его жизни и после каждого матча ждал от него сообщения.

Как стало известно, Лионель Месси выступал на последнем чемпионате мира, несмотря на ухудшавшееся состояние здоровья отца. Его главной целью было выйти в финал, чтобы снова дать отцу возможность отправиться в поездку и посмотреть матч, однако в решающей встрече Аргентина проиграла Испании со счётом 1:0.

Роль Хорхе Месси в истории футбола

Хорхе Месси был не просто отцом, а главным архитектором становления Лионелья великим футболистом. Именно он обеспечил переход сына в «Барселону» и убедил каталонский клуб финансировать дорогостоящее гормональное лечение юного Лионелья. Широко известно, что историческое соглашение изначально подписали на простой бумажной салфетке.

Лионель Месси назвал отца не только отцом, но и другом и агентом, подчеркнув, что его советы всегда оказывались верными. «Ты был папой, другом и моим представителем. В любой ситуации ты был тем человеком, которым должен был быть, и никогда не ошибался», — написал футболист в своём письме.

В настоящее время будущее футболиста на поле остаётся под вопросом. Миллионы болельщиков и футбольное сообщество внимательно следят за тем, как Лионель Месси переживёт эту тяжёлую утрату и каким будет его дальнейшее решение в спорте.

Лионель МессиХорхе МессиИнтер МайамиАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
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