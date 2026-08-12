Роад то Баттлефиелд 2026: новые возможности для стартапов Центральной Евразии

Престижный конкурс Роад то Баттлефиелд, организованный Силкроад Инноватион Хуб совместно с TechCrunch, во втором сезоне демонстрирует рекордные результаты. По данным Иксбт.ком, инициатива призвана открыть талантливым основателям из Центральной Евразии прямой путь на международную площадку TechCrunch Стартуп Баттлефиелд 200, которая пройдет в рамках мероприятия Disrupt в Сан-Франциско. Конкурс проводится при поддержке Фридом Холдинг, Астана Хуб и IT Парк Узбекистан. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам основателя и генерального директора Силкроад Инноватион Хуб Ассета Абдуалиева, главная цель программы — связать перспективные команды региона, которые еще не открыты миру, с глобальными венчурными фондами и экосистемами. В прошлом году на первый конкурс поступило 485 заявок из 27 стран — на тот момент это было крупнейшее стартап-питч-мероприятие в регионе. Три стартапа — Полйграф AI, Сурфаике и Инвестбанк — представили регион на международной сцене.

Рекордные показатели и лидерство искусственного интеллекта

В этом году масштаб конкурса значительно вырос: число заявок достигло 726 из 39 стран. Это означает почти 50%-ный рост по сравнению с прошлым годом, а количество стран-участниц увеличилось более чем на десять. В конкурсе, охватившем Центральную Азию, Кавказ, Ближний Восток, Восточную Европу и Южную Азию, абсолютное большинство заявок — 609 из 726, или около 84% — пришлось на продукты на основе искусственного интеллекта. Это показывает, что технологии искусственного интеллекта стали главным направлением среди основателей региона.

В онлайн-этапах отбора приняли участие 47 опытных судей из восьми стран — представители венчурных фондов, руководители крупных технологических хабов и предприниматели, успешно развивающие собственные компании. Кроме того, в процессе оценки в качестве судьи выступил искусственный интеллект АИ-Дана, предоставив независимую оценку.

Ведущие экосистемы региона и участие Узбекистана

После национальных этапов отбора, прошедших в начале июля, 22 перспективных стартапа вышли в региональный финал. Узбекистан и Казахстан лидируют по числу проектов — по 6 команд от каждой страны. Это наглядно демонстрирует, что две страны стали крупнейшими стартап-экосистемами региона. Узбекистанские команды, вышедшие в региональный финал:

МолийАИ

Сино AI

Дипен

Фермополис

Оким Апп

Керберус

Как отметил генеральный директор Астана Хуб Мажан Мадиев, в Казахстане и во всем регионе наблюдается устойчивый рост продуктов на основе искусственного интеллекта, что полностью соответствует стратегическим целям организации. Цель — воспитать поколение глобально конкурентоспособных основателей, готовых выходить на крупные рынки, такие как США.

В дальнейшем три лучшие команды, отобранные в региональном финале, представят Центральную Евразию на престижном глобальном мероприятии в Сан-Франциско и получат возможность привлечь внимание международных инвесторов.