Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...

·51·Спорт
Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...

Представитель полусреднего веса, перспективный ирландский боец Ен Мачадо Герри перед самым важным и масштабным поединком в своей карьере открыто раскритиковал уровень предыдущих соперников своего оппонента Ислом Максачевни.

В интервью изданию ESPN ММА ирландский спортсмен сравнил состав последних соперников двух бойцов и подчеркнул, что его испытания в октагоне были гораздо сложнее.

«Волкановски и Поре не так опасны, как бойцы, которых побеждал я»

Сравнивая список своих последних соперников со списком соперников Максачев, Ен Герри заявил:

«Если поставить пятерых моих последних соперников рядом с пятью последними соперниками Ислом, здесь даже не останется предмета для обсуждения — сразу видно, чьи соперники были сильнее и опаснее.

Посмотрите на бойцов, с которыми я встречался: Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов, Карлос Пратес, Майкл Паге. Эта четверка — одни из самых неудобных, сложных и представляющих серьезную угрозу бойцов на планете.

А теперь возьмем Джак Делла Маддалена, Ренато Моикано, Дустин Поириер и Алекс Волкановски, с которыми дрался Ислом. При всем безграничном уважении к Волкановски и Поириер как к легендам спорта скажу, что они не способны представлять такую же угрозу, как бойцы, которых побеждал я. К тому же каждый мой соперник был значительно крупнее и выше ростом», — сказал Ен Герри.

UFC 330: главное противостояние в Филадельфии

Внимание поклонников ММА утром 16 августа будет приковано к американскому городу Филадельфия. В главном бою турнира «UFC 330», который пройдет на великолепной арене города, в октагоне встретятся Ислом Максачев и Ен Мачадо Герри.

Эти резкие заявления Герри еще больше усилили психологическое давление и интригу противостояния перед его выходом в октагон.

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Иан Мачадо ГарриИслам МахачевUFCФиладельфияESPN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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