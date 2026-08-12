Как провалилась сделка ВидеоВерсе на 250 миллионов долларов

Крупное приобретение стоимостью 250 миллионов долларов, объявленное большим успехом в мире индийских стартапов, оказалось в центре скандала. Ожидалось, что международный успех сервиса для нарезки и редактирования видео ВидеоВерсе станет знаковым, однако менее чем через год сделка полностью развалилась. TechCrunch сообщает, что сейчас инвесторы пытаются вернуть свои доли, а основатель компании оказался в центре серьезных судебных разбирательств. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

ВидеоВерсе начинала как небольшой стартап и годами развивалась при поддержке инкубаторов. В мае ее покупатель — международное спортивное издание Минуте Медиа, работающее в Нью-Йорке и Тель-Авиве, — объявил об отмене сделки с ВидеоВерсе. Выяснилось, что даже после закрытия сделки стороны продолжали работать как отдельные юридические лица.

Обвинения в мошенничестве и подделке документов

Представитель Минуте Медиа заявил, что после выявления существенных расхождений в деятельности компании было принято решение прекратить сотрудничество. Согласно судебным искам и заявлениям кредиторов, глава ВидеоВерсе Винаяк Шривастав скрывал долги под видом ведения бизнеса и заключал сомнительные сделки. Это вновь показало, насколько ограничены доверие и аудиторские проверки в мире стартапов.

Сейчас суды рассматривают несколько крупных исков. Например, компания Блуестоне Капитал, поддержавшая стартап в 2023 году, подала иск по делу о мошенничестве. По словам истцов, ВидеоВерсе нарушила условия инвестирования и отказалась выплачивать средства по сделке.

Иски кредиторов и топ-менеджеров

В другой жалобе кредиторы требуют взыскать огромный долг в размере 64 миллионов долларов, который, по их утверждению, Шривастав сразу получил после сделки. В обвинениях говорится, что руководитель использовал поддельные документы о слиянии, не соответствовавшие исходным условиям бизнеса, чтобы обмануть акционеров.

Конфликты не ограничились внешними инвесторами, но распространились и внутри компании. Операционный директор ВидеоВерсе (COO) в отдельном иске заявил, что Шривастав подделал его подпись и присвоил десятки миллионов долларов после сделки.

Влияние на отрасль и будущие риски

Хотя ВидеоВерсе мало известна широкой публике, компания заняла важное место в индустрии стоимостью миллиарды долларов благодаря автоматизированным инструментам, превращающим длинные спортивные трансляции в короткие видео для социальных сетей. Ожидалось, что упрощенные и быстрые услуги по нарезке видео будут востребованы в международном спортивном мире.

Однако этот случай показал, насколько хрупкими могут быть сделки и финансовая прозрачность на рынке стартапов. Возникшие юридические проблемы и потеря доверия стали серьезным уроком не только для этой компании, но и для всей индийской стартап-экосистемы.