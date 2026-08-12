Представлен игровой мини-компьютер Пистон В

·27·Технологии
Представлен игровой мини-компьютер Пистон В

Рынок современных технологий пополнился новым продуктом, объединяющим компактные устройства и игровые компьютеры. Как сообщает иксбт.ком, официально представлен уникальный игровой мини-ПК Пистон В с круглым сенсорным экраном на передней панели и поддержкой двух операционных систем. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено передовым аппаратным обеспечением, обеспечивающим высокую производительность, поэтому оно привлекло внимание специалистов и геймеров. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных и наиболее необычных особенностей нового мини-компьютера стал круглый сенсорный дисплей на передней панели. Этот экран служит не только элементом дизайна, но и выполняет практические функции. В частности, при запуске компьютера пользователь может выбрать одну из двух операционных систем — Windows 11 или Баззите на базе Линукс — с помощью этого экрана.

Возможности интерактивного дисплея

После загрузки системы на базе Баззите круглый дисплей на передней панели превращается в полноценную информационную панель. С его помощью пользователи могут в реальном времени отслеживать загрузку центрального процессора, графического ядра и оперативной памяти. Кроме того, на экране отображается обложка запущенной в данный момент игры, а интерфейс можно настроить по своему усмотрению.

В качестве технической основы устройства выбран процессор AMD Ryzen AI 9 365. Он включает 10 ядер с архитектурами Zen 5 и Zen 5к, а также встроенное графическое ядро Radeon 880М. Протестированный образец оснащён двухканальной оперативной памятью ДДР5-5600 объёмом 32 GB и SSD M.2 2280 объёмом 1 TB с интерфейсом PCIe Ген4.

Долговременное энергопотребление процессора ограничено уровнем 54 В, что помогает сохранять оптимальный баланс тепловыделения и мощности для компактного корпуса. Встроенная графика Radeon 880М обеспечивает возможности обработки изображений, соответствующие современным требованиям.

Срок выхода на рынок и цена

Пока производители не раскрыли дату начала продаж игрового мини-компьютера Пистон В и его ориентировочную цену. Тем не менее ожидается, что необычная панель управления и мощные технические характеристики устройства вызовут серьёзный интерес на рынке компактных игровых систем.

Mini-PCPiston VAMD RyzenWindows 11Bazzite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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