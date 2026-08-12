Пол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка Шоу

·22·Спорт
Пол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка Шоу

В преддверии нового сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» активно формирует состав и стремится укрепить линию обороны. Как сообщает Goal.com, бывший защитник клуба Пол Паркер выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией на левом фланге команды и потребовал от главного тренера и руководства немедленных изменений. По его мнению, игра нынешних футболистов не соответствует необходимому уровню, что может создать проблемы в чемпионате. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Бетарадес.гр, несмотря на то что Люк Шоу провёл все 38 матчей команды в чемпионате в прошлом сезоне, его выступления не убедили специалистов и болельщиков. Пол Паркер резко раскритиковал действия футболиста, отметив, что его возможности не отвечают современным требованиям. По словам бывшего игрока, клубу крайне необходим быстрый и мобильный крайний защитник, способный перемещаться по всему флангу и одинаково эффективно действовать как в обороне, так и в атаке.

Трудности на трансферном рынке и альтернативные варианты

Попытки руководства «Манчестер Юнайтед» усилить линию обороны на трансферном рынке сталкиваются с различными препятствиями. По данным СМИ, главными целями клуба считаются представитель «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Холл и талантливый игрок «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Однако оценка Льюиса Холла примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов и нежелание «Ньюкасла» продавать футболиста осложняют завершение трансфера.

При этом Пол Паркер напомнил, что использование Диогу Далота на левом фланге также постоянно создаёт проблемы. Если «Манчестер Юнайтед» не сможет приобрести нужного футболиста на трансферном рынке, специалист считает разумным решением сделать ставку на внутренние ресурсы клубной академии, а не искать игрока в основном составе за её пределами.

Пришло время дать шанс молодому таланту

Паркер настоятельно выступил за то, чтобы предоставить молодому футболисту Харри Амассу возможность регулярно играть за основную команду. По его словам, талантливый игрок заслужил аплодисменты болельщиков своими выступлениями за «Шеффилд Уэнсдей» до получения травмы, а его потенциал получил высокую оценку.

  • Харри Амасс ярко проявил себя в составе «Шеффилд Уэнсдей»
  • Болельщики и специалисты высоко оценили игру молодого футболиста
  • Клуб должен предоставить молодёжи полноценную игровую практику, а не краткосрочный шанс
По мнению Паркера, «Манчестер Юнайтед» должен активнее раскрывать собственные молодые таланты и доверять им. Предоставление Амассу не одного-двух матчей, а полноценного шанса проявить себя может стать полезным шагом для будущего команды.

Манчестер ЮнайтедПол ПаркерЛюк ШоуХарри АмассТрансферы АПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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