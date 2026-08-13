Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетди

·48·Спорт
Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетди
Қисқача

Интер Маями Леагуес Куп гуруҳ босқичидаги Леон жамоасига қарши баҳсда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тарк этди. Лионель Месси отасининг вафотидан кейин бир ҳафта машғулотларда қатнашмаганига қарамай, учрашувнинг иккинчи бўлимида майдонга қайтди. Жамоанинг ҳимоядаги хатолари, Немис Бертераме ва Луис Суареснинг йўқлиги мағлубиятга таъсир қилди.

Шимолий ва Марказий Америка минтақасида ўтказилаётган Леагуес Куп мусобақасида мухлисларни ҳайратга солувчи натижалар қайд этилишда давом этмоқда. Турнирнинг иккинчи ўйинлар кунида асосий давогар сифатида кўрилган MLS вакили Интер Маями гуруҳ босқичидаёқ курашни тўхтатишга мажбур бўлди. Мазкур мусобақа ўзининг мураккаб тизими ва кутилмаган бурилишларга бойлиги билан футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, кечаги ўйинларнинг энг асосий воқеаларидан бири Лионель Мессининг яшил майдонга қайтиши бўлди. Отасининг вафотидан сўнг футбол ўйнаш қийинлигини айтиб ўтган афсонавий ҳужумчи барчани ажаблантириб, ўйин куни майдонга тушишга тайёрлигини билдирди. У бир ҳафта давомида машғулотларда қатнашмаганига қарамай, жамоасига ёрдам бериш учун стадионга келди ва учрашувнинг иккинчи бўлимида ҳаракат қилди.

Интер Маями учун оғир мағлубият

Мусобақа бошланишидан олдин асосий фаворимлардан бири бўлган Интер Маями Леон жамоасига қарши баҳсда йирик ҳисобда ғалаба қозониши шарт эди. Бироқ жамоанинг аҳволи унчалик яхши эмас эди. Немис Бертераме жароҳатдан тўлиқ фариқмаган бўлса, Луис Суарес дисквалификация туфайли майдонга туша олмади. Шунга қарамай, Лионель Мессининг таркибга қайтиши ва учрашувда фаол ҳаракат қилгани мухлисларга умидсиз вазиятда ҳам ижобий эмоциялар бағишлади.

Шунга қарамасдан, майдон эгалари устунликни бой бериб қўйишди. Биринчи бўлимдан кейин ҳисобда олдинда бораётган Интер Маями якунда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Лионель Месси ҳужумларни ташкил этишда фаол қатнашиб, ўзининг ёрқин ғоялари билан ажралиб турган бўлса-да, жамоанинг ҳимоядаги хатолари қимматга тушди ва улар жорий мавсумда Леагуес Куп кубогини қўлга кирита олмаслиги аниқ бўлди.

Лига МХ вакилларининг устунлиги

Мусобақа таҳлилига кўра, жорий мавсумда Мексиканинг Лига МХ клублари ўзларининг MLSдаги рақибларига нисбатан анча яхши позицияда эканлигини намойиш этмоқда. Леон клуби ўзининг барқарор ўйини билан барчани ҳайратда қолдирмоқда. Шунингдек, Монтеррей, Круз Азул, Клуб Америка ва Толука каби жамоалар ҳам мусобақанинг асосий хавфли рақибларига айланиб улгурди.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий мавсум Леагуес Куп сўнгги йиллардаги энг рақобатбардош ва муросасиз турнирга айланди. Гарчи ўйинлар жадвали ва гуруҳ босқичи қоидалари бироз мураккаб ва чалкаш туюлса-да, бу ҳолат мухлислар учун чинакам драматик лаҳзаларни тақдим этмоқда. Мексика жамоаларининг муваффақиятли юриши эса турнир интригаларини янада кучайтирмоқда.

Лионель МессиИнтер МиамиЛеагуес КупMLSЛига МХ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 02:50Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиРоберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди