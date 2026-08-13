Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетди
Интер Маями Леагуес Куп гуруҳ босқичидаги Леон жамоасига қарши баҳсда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тарк этди. Лионель Месси отасининг вафотидан кейин бир ҳафта машғулотларда қатнашмаганига қарамай, учрашувнинг иккинчи бўлимида майдонга қайтди. Жамоанинг ҳимоядаги хатолари, Немис Бертераме ва Луис Суареснинг йўқлиги мағлубиятга таъсир қилди.
Шимолий ва Марказий Америка минтақасида ўтказилаётган Леагуес Куп мусобақасида мухлисларни ҳайратга солувчи натижалар қайд этилишда давом этмоқда. Турнирнинг иккинчи ўйинлар кунида асосий давогар сифатида кўрилган MLS вакили Интер Маями гуруҳ босқичидаёқ курашни тўхтатишга мажбур бўлди. Мазкур мусобақа ўзининг мураккаб тизими ва кутилмаган бурилишларга бойлиги билан футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, кечаги ўйинларнинг энг асосий воқеаларидан бири Лионель Мессининг яшил майдонга қайтиши бўлди. Отасининг вафотидан сўнг футбол ўйнаш қийинлигини айтиб ўтган афсонавий ҳужумчи барчани ажаблантириб, ўйин куни майдонга тушишга тайёрлигини билдирди. У бир ҳафта давомида машғулотларда қатнашмаганига қарамай, жамоасига ёрдам бериш учун стадионга келди ва учрашувнинг иккинчи бўлимида ҳаракат қилди.
Интер Маями учун оғир мағлубиятМусобақа бошланишидан олдин асосий фаворимлардан бири бўлган Интер Маями Леон жамоасига қарши баҳсда йирик ҳисобда ғалаба қозониши шарт эди. Бироқ жамоанинг аҳволи унчалик яхши эмас эди. Немис Бертераме жароҳатдан тўлиқ фариқмаган бўлса, Луис Суарес дисквалификация туфайли майдонга туша олмади. Шунга қарамай, Лионель Мессининг таркибга қайтиши ва учрашувда фаол ҳаракат қилгани мухлисларга умидсиз вазиятда ҳам ижобий эмоциялар бағишлади.
Шунга қарамасдан, майдон эгалари устунликни бой бериб қўйишди. Биринчи бўлимдан кейин ҳисобда олдинда бораётган Интер Маями якунда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Лионель Месси ҳужумларни ташкил этишда фаол қатнашиб, ўзининг ёрқин ғоялари билан ажралиб турган бўлса-да, жамоанинг ҳимоядаги хатолари қимматга тушди ва улар жорий мавсумда Леагуес Куп кубогини қўлга кирита олмаслиги аниқ бўлди.
Лига МХ вакилларининг устунлигиМусобақа таҳлилига кўра, жорий мавсумда Мексиканинг Лига МХ клублари ўзларининг MLSдаги рақибларига нисбатан анча яхши позицияда эканлигини намойиш этмоқда. Леон клуби ўзининг барқарор ўйини билан барчани ҳайратда қолдирмоқда. Шунингдек, Монтеррей, Круз Азул, Клуб Америка ва Толука каби жамоалар ҳам мусобақанинг асосий хавфли рақибларига айланиб улгурди.
Мутахассисларнинг фикрича, жорий мавсум Леагуес Куп сўнгги йиллардаги энг рақобатбардош ва муросасиз турнирга айланди. Гарчи ўйинлар жадвали ва гуруҳ босқичи қоидалари бироз мураккаб ва чалкаш туюлса-да, бу ҳолат мухлислар учун чинакам драматик лаҳзаларни тақдим этмоқда. Мексика жамоаларининг муваффақиятли юриши эса турнир интригаларини янада кучайтирмоқда.
…