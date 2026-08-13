Лионель Месси вернулся на поле после смерти отца

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси вернулся на поле в официальном матче после паузы, связанной со смертью его отца. Как сообщает Goal.com, в матче Кубка лиг 2026 года против мексиканского «Клуба Леон» внимание общественности привёл интересный и трогательный эпизод с участием футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

В одной из атак во втором тайме аргентинская легенда, двигаясь с мячом в центре поля, попыталась обыграть защитника соперника. Однако центральный защитник «Клуба Леон» Йохан Романа успешно остановил атаку.

Неожиданный искренний момент на поле

Остановивший атаку колумбийский защитник не ограничился отбором мяча: он обнял Месси и поднял его на руки, крепко прижав к себе. Этот жест, сопровождавшийся широкой улыбкой, удостоился оваций всего стадиона.

После этого неожиданного эпизода на лице Лионелья Месси также появилась искренняя улыбка. Болельщикам понравилось, что в матче, где обычно царит напряжённая борьба, футболист не разозлился, а спокойно отнёсся к этой шутливой и тёплой ситуации.

Тяжёлая утрата и ответственность

Этот матч пришёлся для Месси на крайне тяжёлый в эмоциональном плане период. Капитан «Интер Майами» недавно взял краткосрочный отпуск в связи со смертью отца Хорхе и отправился в свой родной город Росарио.

Попрощавшись с близким человеком, опытный нападающий сразу вернулся в состав команды из Флориды и вывел её на поле в следующих важных матчах. В условиях плотного календаря команда продолжает опираться на своего капитана.

Теперь «Интер Майами» готовится к воскресному матчу против «Нэшвилла» в рамках MLS. Ожидается, что возвращение Лионелья Месси и его эмоциональное состояние ещё больше усилят возможности команды в атаке.