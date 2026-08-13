Есть ли способ остановить Эрлинга Холанда?

Сдержать игру Эрлинга Холанда, одного из самых опасных нападающих Английской Премьер-лиги и европейского футбола, сегодня стало одной из самых сложных задач даже для опытнейших защитников мира. Норвежский форвард продолжает забивать гол за голом, заставляя тренеров и игроков соперников ломать голову. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, бывший защитник Колин Хендри поделился мнением о способах остановить нападающего Манчестер Сити. По его словам, назвать конкретную тактику против форварда такого уровня — практически невыполнимая задача.

Сегодня очень мало защитников способны нейтрализовать на поле Эрлинга Холанда, входящего в мировую футбольную элиту. Тем не менее некоторым игрокам удаётся добиваться определённого успеха в борьбе с ним.

Опыт защитника Арсенала и статистика Холанда

Центральный защитник Арсенала Габриэл Магальяйнс считается одним из игроков, наиболее успешно противостоящих Эрлингу Холанду в очных матчах Английской Премьер-лиги. Однако даже защитникам такого высокого класса иногда приходится признавать своё бессилие перед мастерством норвежского голеадора.

Согласно статистике, Холанд забил 162 гола в 198 матчах за Манчестер Сити. Из них 112 пришлись на высший дивизион чемпионата Англии. Кроме того, на его счету три «Золотые бутсы», а в сезоне-2022/23 он сыграл ключевую роль в завоевании командой исторического требла — трёх главных трофеев.

Планы на будущее и признание защитника

Руководство Манчестер Сити подписало со своим бесстрашным нападающим под номером 9 грандиозный десятилетний контракт, рассчитанный до 2034 года. Это означает, что форвард ещё много сезонов будет держать соперников по Премьер-лиге в страхе. Несмотря на интерес со стороны таких грандов, как Реал Мадрид, футболист пока предпочитает оставаться в Манчестере.

В эксклюзивном интервью Goal.com, подготовленном в сотрудничестве с Бет442, Колин Хендри оригинально ответил на вопрос о том, как бы он играл против Холанда. Бывший футболист в шутливой форме отметил, что однозначного ответа на этот вопрос не существует.

По мнению Хендри, остаётся лишь действовать столь же внимательно, как Габриэл, и попытаться использовать все свои возможности. Он вспомнил сравнения с Роналдо образца 1998 года и добавил, что выходить на поле против футболистов такого уровня — огромное испытание для любого защитника.