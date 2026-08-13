В США впервые за 16 лет за один день будут казнены 3 человека
В США планируется привести в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных в один день. Это может стать первым подобным случаем в стране за 16 лет.
Смертная казнь в трех штатах
Ожидается, что в один день будут приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных, осужденных за убийства в штатах Теннесси, Алабама и Оклаксома.
Этот случай вновь вынес вопрос о смертной казни в США на повестку дня.
Смертных казней становится больше
Отмечается, что в последние годы в США также увеличилось число заключенных, приговоренных к смертной казни. Предстоящие три казни еще раз демонстрируют, что этот вид наказания по-прежнему применяется в стране.
Как вы считаете, является ли смертная казнь эффективной мерой борьбы с преступностью? Напишите свое мнение и поделитесь новостью.
…