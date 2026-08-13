В США впервые за 16 лет за один день будут казнены 3 человека

·80·Мир
В США впервые за 16 лет за один день будут казнены 3 человека

В США планируется привести в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных в один день. Это может стать первым подобным случаем в стране за 16 лет.

Смертная казнь в трех штатах

Ожидается, что в один день будут приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных, осужденных за убийства в штатах Теннесси, Алабама и Оклаксома.

Этот случай вновь вынес вопрос о смертной казни в США на повестку дня.

Смертных казней становится больше

Отмечается, что в последние годы в США также увеличилось число заключенных, приговоренных к смертной казни. Предстоящие три казни еще раз демонстрируют, что этот вид наказания по-прежнему применяется в стране.

Как вы считаете, является ли смертная казнь эффективной мерой борьбы с преступностью? Напишите свое мнение и поделитесь новостью.

СШАТеннессиАлабамаОклахома
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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