Apple ведёт переговоры со СМИ для голосового помощника Siri

Корпорация Apple ведёт переговоры с крупными издательствами об использовании данных СМИ для нового поколения голосового помощника Siri на основе искусственного интеллекта, презентация которого ожидается в будущем. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, в последние месяцы технологический гигант обращался к ведущим изданиям, планируя предоставить голосовому помощнику доступ к актуальным новостям и информации через их материалы. Об этом сообщает TechCrunch.ком сообщает .

Эта инициатива является частью усилий Apple по значительному улучшению собственного голосового помощника и доведению его до уровня, соответствующего современным требованиям. Известно, что пользователи уже несколько лет ждут более умного и функционального помощника на основе искусственного интеллекта. Ожидается, что новые функции Siri на базе ИИ будут представлены широкой публике до конца текущего года.

Модель финансирования и бюджет

В ходе переговоров стало известно, что Apple предложила издательствам необычную модель оплаты. Вместо фиксированной лицензионной платы компания намерена использовать переменную компенсацию за использование контента. Такой подход существенно отличается от распространённой практики в отрасли, поскольку крупные компании обычно выплачивают гарантированные фиксированные суммы за широкий доступ к материалам.

В настоящее время сообщается, что Apple рассматривает для этих целей девятизначный бюджет. Это показывает, что компания готова направить значительные финансовые ресурсы на обеспечение искусственного интеллекта надёжными и качественными новостями. Однако Apple пока не прокомментировала ситуацию в ответ на официальный запрос TechCrunch.

Конкуренция на рынке искусственного интеллекта

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта на технологическом рынке такие партнёрства приобретают большое значение. Apple стремится адаптировать свой голосовой помощник к современным требованиям и предоставить пользователям возможность быстро получать не только общую информацию, но и самые свежие и точные новости.

Ожидаемые соглашения с издательствами могут изменить культуру распространения и потребления информации в экосистеме Apple, занимающей лидирующие позиции на рынке мобильных устройств. После запуска новых функций миллионы пользователей смогут быстро узнавать о последних событиях в мире через Siri.