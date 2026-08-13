В Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тени

·31·Технологии
В Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тени

В Ташкенте сервис Yandex Maps начал предлагать специальные «Зелёные» маршруты для пеших прогулок, чтобы сделать передвижение в жаркие дни комфортнее. Эта новая функция позволяет жителям и гостям города выбирать наиболее удобный путь с большим количеством деревьев и затенённых участков в условиях знойной погоды. Инициатива призвана облегчить повседневные поездки с учётом летнего климата столицы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, при расчёте нового маршрута специальные алгоритмы сопоставляют несколько важных факторов. Система подробно анализирует общую длину пути, среднюю температуру воздуха, долю открытых солнечных участков и плотность крон деревьев. Кроме того, программа учитывает, насколько равномерно по маршруту чередуются солнечные и затенённые зоны.

Цифровая карта, созданная с помощью искусственного интеллекта

Для внедрения этой функции специалисты разработали специальную цифровую карту растительного покрова Ташкента. При реализации проекта использовались возможности нейросети, которая полностью обработала спутниковые снимки городской территории. Программное обеспечение успешно определило точное расположение и общую площадь крон деревьев.

По словам разработчиков, современная модель искусственного интеллекта способна проанализировать снимок территории площадью 100 квадратных километров всего за одну-две минуты. Испытания на основе контрольных данных показали, что точность распознавания объектов составила почти 90%. Это свидетельствует о высокой надёжности алгоритма.

Варианты использования

Новый «Зелёный» маршрут можно легко выбрать при построении обычного пешеходного маршрута. Например, функция активируется приเดินении к метро, автобусной остановке или магазину, а также во время прогулки по городу. Если для указанного адреса доступен затенённый альтернативный путь, он сразу появится среди предлагаемых вариантов.

Пользователь может легко сравнить предложенный затенённый маршрут с другими обычными вариантами по времени и расстоянию. Это позволяет каждому выбрать наиболее удобную траекторию передвижения в соответствии со своими предпочтениями и помогает сохранять здоровье в жаркие дни.

Yandex MapsТашкентНавигацияИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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