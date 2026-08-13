Пау Кубарси стал явным фаворитом среди претендентов на премию Голден Бой 2026 года

Защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси стал главным претендентом на престижную премию Голден Бой 2026 года. По данным спортивного издания, девятнадцатилетний футболист благодаря стабильной и надежной игре за клуб и сборную сумел привлечь внимание специалистов и возглавил рейтинг. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время молодой футболист также вошел в первую десятку рейтинга «Золотого мяча» благодаря ярким выступлениям в нынешнем сезоне. Его лидерство в последнем обновленном списке Голден Бой выглядит особенно убедительно.

Лидеры рейтинга и главные преследователи

Как пишет спортивное издание, Пау Кубарси опережает идущего вторым одноклубника Ламина Ямаля сразу на 700 очков. Напомним, Ламин Ямаль был удостоен этой награды в 2024 году. Тройку лидеров замкнул Ян Диоманде, которого « Реал Мадрид » приобрел в летнее трансферное окно: игрок перебрался в столицу Испании за 125 миллионов евро плюс бонусы.

Кроме того, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери занял третью строчку, уступив защитнику «Барселоны» 6000 очков. Представитель Марокко Аюб Буадди, которого «Манчестер Сити» рассматривает в качестве потенциальной трансферной цели, расположился на пятом месте рейтинга.

Молодые таланты испанских грандов

В этом престижном списке вновь ярко проявилось влияние каталонского клуба. Помимо Кубарси и Ламина Ямаля, в первую сотню вошел еще один талант «Барселоны» — Марк Берналь, занявший двадцатое место.

«Реал Мадрид» также представлен в рейтинге сразу тремя футболистами. Компанию Яну Диоманде составили Эндрик, занявший восьмое место, и Тьяго Питарч, расположившийся на сороковой позиции. Эти показатели свидетельствуют о невероятно светлом будущем испанского футбола.