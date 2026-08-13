Китай задействовал спутники Фенгюн для наблюдения за тайфуном «Дельфин»

Китай запустил группировку метеорологических спутников Фенгюн для непрерывного наблюдения за тайфуном «Дельфин», который сформировался в океане и приближается к побережью страны. По данным иксбт.ком, передовые космические аппараты каждую минуту передают метеорологическим службам важные данные для оценки движения и состояния циклона. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Спутники Фенгюн-4К и Фенгюн-4Б совместно участвуют в этом процессе. По данным Шанхайской академии космической техники (САСТ), Фенгюн-4К, расположенный на геостационарной орбите на 133-м градусе восточной долготы, в настоящее время является самым мощным в мире одиночным геостационарным спутником для комплексного зондирования атмосферы.

Наблюдение из космоса в реальном времени

Оборудование этого аппарата, включая многоканальный сканирующий радиометр и камеру для картографирования молний, позволяет в реальном времени наблюдать за структурой облаков и мощными воздушными потоками. Кроме того, спутник точно фиксирует изменения молниевой активности и признаки стремительного усиления тайфуна.

По мере приближения «Дельфина» к побережью к наблюдению подключился Фенгюн-4Б, расположенный на 105-м градусе восточной долготы. Благодаря более удобному углу обзора он сосредоточился на прибрежных водах и каждую минуту передаёт изображения тайфуна и связанных с ним атмосферных систем с разрешением до 250 метров.

Дополнительные возможности на низких орбитах

Такие высокочастотные изображения позволяют внимательно отслеживать не только основной тайфун, но и небольшие погодные структуры вокруг него. Одновременно Китай задействовал метеорологические спутники Фенгюн-3, работающие на низких орбитах.

Эти низкоорбитальные аппараты наблюдают за тайфуном с разных направлений и в разное время. Установленные на них микроволновые радиометры, приборы для измерения температуры и влажности, а также радары осадков способны собирать данные даже сквозь слои облаков и дождя.

Этот комплексный подход позволяет полноценно оценивать внутреннюю структуру тайфуна — от внешних спиральных полос до центральной части, а также распределение температуры и влажности и динамику осадков.