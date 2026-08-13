Китай задействовал спутники Фенгюн для наблюдения за тайфуном «Дельфин»

·24·Технологии
Китай задействовал спутники Фенгюн для наблюдения за тайфуном «Дельфин»

Китай запустил группировку метеорологических спутников Фенгюн для непрерывного наблюдения за тайфуном «Дельфин», который сформировался в океане и приближается к побережью страны. По данным иксбт.ком, передовые космические аппараты каждую минуту передают метеорологическим службам важные данные для оценки движения и состояния циклона. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Спутники Фенгюн-4К и Фенгюн-4Б совместно участвуют в этом процессе. По данным Шанхайской академии космической техники (САСТ), Фенгюн-4К, расположенный на геостационарной орбите на 133-м градусе восточной долготы, в настоящее время является самым мощным в мире одиночным геостационарным спутником для комплексного зондирования атмосферы.

Наблюдение из космоса в реальном времени

Оборудование этого аппарата, включая многоканальный сканирующий радиометр и камеру для картографирования молний, позволяет в реальном времени наблюдать за структурой облаков и мощными воздушными потоками. Кроме того, спутник точно фиксирует изменения молниевой активности и признаки стремительного усиления тайфуна.

По мере приближения «Дельфина» к побережью к наблюдению подключился Фенгюн-4Б, расположенный на 105-м градусе восточной долготы. Благодаря более удобному углу обзора он сосредоточился на прибрежных водах и каждую минуту передаёт изображения тайфуна и связанных с ним атмосферных систем с разрешением до 250 метров.

Дополнительные возможности на низких орбитах

Такие высокочастотные изображения позволяют внимательно отслеживать не только основной тайфун, но и небольшие погодные структуры вокруг него. Одновременно Китай задействовал метеорологические спутники Фенгюн-3, работающие на низких орбитах.

Эти низкоорбитальные аппараты наблюдают за тайфуном с разных направлений и в разное время. Установленные на них микроволновые радиометры, приборы для измерения температуры и влажности, а также радары осадков способны собирать данные даже сквозь слои облаков и дождя.

Этот комплексный подход позволяет полноценно оценивать внутреннюю структуру тайфуна — от внешних спиральных полос до центральной части, а также распределение температуры и влажности и динамику осадков.

КитайТайфуныКосмосМетеорологияТехнологии
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Abror Shuhratov
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