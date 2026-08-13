NVIDIA разработала план на 500 миллиардов долларов для центров обработки данных ИИ

Компания NVIDIA, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке, объявила о масштабном и рискованном плане по привлечению до 500 миллиардов долларов для строительства центров обработки данных ИИ. Эта инициатива вызывает жаркие обсуждения на рынке передовых технологий не только из-за огромного финансового масштаба, но и потому, что направлена на формирование вторичного рынка для устаревающих графических чипов. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По данным иксбт.ком, крупные финансовые институты, такие как Аполло, BlackRock, Blackstone, Брукфиелд, Goldman Sachs и ККР, заявили о готовности инвестировать в этот масштабный проект. Главной новостью в многомиллионных соглашениях стало согласие NVIDIA за собственный счет гарантировать сохранение стоимости своих чипов, если они будут использоваться в качестве залога.

Финансовые риски и реакция рынка

По мнению рыночных аналитиков, такой шаг компании представляет собой одновременно умную и рискованную стратегию. На рынке облигаций даже возникло некоторое беспокойство, после чего генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступил в социальных сетях и на деловом телеканале, подробно объяснив, как будут ограничены риски компании.

Согласно плану, если владелец центра обработки данных не сможет погасить кредит и кредитору придется продать чипы, но их цена окажется ниже ожидаемой, NVIDIA обязуется компенсировать до 25 процентов разницы. Это может создать в финансовом мире ситуацию обратного риска, при которой обязательства растут по мере снижения спроса.

Стартапы и перспективы вторичного рынка

За финансовыми маневрами стоит еще один важный для стартапов и крупных предприятий аспект. Дженсен Хуанг намерен обеспечить процветание экосистемы бывшего в употреблении оборудования для ИИ, чтобы поддерживать стабильный спрос на устаревающее оборудование NVIDIA.

По подсчетам Bloomberg, компания направляет миллиарды долларов на поддержку ведущих лабораторий ИИ, таких как OpenAI и Anthropic, а также поставщиков облачных услуг КореВеаве, Небиус, Фирмус и Ламбда. Однако не секрет, что специалисты сравнивают это с некоторыми сомнительными схемами прошлого.

Тем не менее Дженсен Хуанг подчеркнул, что эта инициатива отличается от прежних случаев. Вместо прямого кредитования клиентов компания привлекает независимый институциональный капитал на рынок инфраструктуры ИИ. Это позволяет защитить часть будущей стоимости чипов, переложив значительную долю рисков на финансовых партнеров.