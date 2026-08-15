Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотди

·0·Спорт
Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотди

Франсиянинг Пари Сен-Жермен клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширди. Goal.com хабар беришича, парижликлар Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олди. Трансфер суммаси тахминан 50 миллион еврони ташкил этди ва каталонияликлар ушбу таклифни мамнуният билан қабул қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер тафсилотлари ва шартнома

Мазкур келишувнинг тез фурсатда амалга ошишида футболчининг ўқ отиш позицияси ва шахсий истаги муҳим рол ўйнади. Маълум бўлишича, испаниялик ҳужумчи аввалроқ Париж клуби билан шартнома шартлари бўйича ўзаро келишувга эришиб улгурганди. Франсуз жамоаси уни ҳужумдаги етакчи ўйинчилардан бирига айлантиришни мақсад қилган.

Футболчининг трансфер нархига унинг амалдаги шартномаси муддати ҳам таъсир кўрсатди. Барселона билан тузилган битим 2027-йилнинг 30-июнида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Айнан шу омил Пари Сен-Жермен раҳбариятига нархни ўзлари учун мақбул даражада ушлаб туриш имконини берди.

Барселона ва PSJ учун манфаатли келишув

Каталония клуби ушбу трансфер ортидан молиявий фойда кўрди. Жамоа ўз ҳужумчиларидан биридан айрилган бўлса-да, трансфер бозорида бошқа футболчиларни харид қилиш учун муҳим бўлган салмоқли маблағни банкка киритди ва бу иқтисодий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Парижликлар учун эса бу трансфер таркибга сифат ва универсаллик қўшиш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Клуб раҳбарияти ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган ва Торреснинг келиши мураббий режаларини амалга оширишда муҳимаҳамият касб этади.

Эслатиб ўтамиз, Ферран Торрес халқаро майдонларда ҳам ўзини кўрсатишга улгурган ҳужумчилардан бири ҳисобланади. Унинг янги жамоадаги дебюти ва кўрсатадиган ўйини футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ферран ТорресПари Сен-ЖерменБарселонаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиАлан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиБугун, 15:12Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Бугун, 14:26Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Бугун, 14:213 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солдиБугун, 14:16Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?