Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотди
Франсиянинг Пари Сен-Жермен клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида навбатдаги шов-шувли трансферни амалга оширди. Goal.com хабар беришича, парижликлар Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олди. Трансфер суммаси тахминан 50 миллион еврони ташкил этди ва каталонияликлар ушбу таклифни мамнуният билан қабул қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер тафсилотлари ва шартномаМазкур келишувнинг тез фурсатда амалга ошишида футболчининг ўқ отиш позицияси ва шахсий истаги муҳим рол ўйнади. Маълум бўлишича, испаниялик ҳужумчи аввалроқ Париж клуби билан шартнома шартлари бўйича ўзаро келишувга эришиб улгурганди. Франсуз жамоаси уни ҳужумдаги етакчи ўйинчилардан бирига айлантиришни мақсад қилган.
Футболчининг трансфер нархига унинг амалдаги шартномаси муддати ҳам таъсир кўрсатди. Барселона билан тузилган битим 2027-йилнинг 30-июнида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Айнан шу омил Пари Сен-Жермен раҳбариятига нархни ўзлари учун мақбул даражада ушлаб туриш имконини берди.
Барселона ва PSJ учун манфаатли келишувКаталония клуби ушбу трансфер ортидан молиявий фойда кўрди. Жамоа ўз ҳужумчиларидан биридан айрилган бўлса-да, трансфер бозорида бошқа футболчиларни харид қилиш учун муҳим бўлган салмоқли маблағни банкка киритди ва бу иқтисодий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.
Парижликлар учун эса бу трансфер таркибга сифат ва универсаллик қўшиш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Клуб раҳбарияти ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган ва Торреснинг келиши мураббий режаларини амалга оширишда муҳимаҳамият касб этади.
Эслатиб ўтамиз, Ферран Торрес халқаро майдонларда ҳам ўзини кўрсатишга улгурган ҳужумчилардан бири ҳисобланади. Унинг янги жамоадаги дебюти ва кўрсатадиган ўйини футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…