Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин

·20·Спорт
Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин
Қисқача

Ферран Торрес ва Родри янги мавсум олдидан ўз жамоаларини тарк этишга яқин турибди. Барселона ҳужумчиси Ферран Торреснинг Пари Сен-Жерменга ўтиши бўйича музокаралар якуний босқичга етган, 26 ёшли футболчининг трансферида келгуси 24 соат ҳал қилувчи бўлиши кутилмоқда.

Ёзги таътилнинг якуний кунлари Испания терма жамоасининг икки юлдузи учун ўта қизғин паллага тўғри келди. Ҳозирда улар дам олишни якунлаш баробарида ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим қадам — шов-шувли трансферлар бўйича кескин музокаралар олиб бормоқда. Goal.com хабар беришича, Ферран Торрес ва Родри янги мавсум олдидан ўз жамоаларини тарк этишга яқин турибди ва уларнинг тақдири яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торреснинг тақдири ҳозирда жиддий сўров остида турибди. Mundo Deportivo маълумотига кўра, 26 ёшли футболчининг хизматига Пари Сен-Жермен жиддий қизиқиш билдирмоқда ва томонлар келишувга эришиш учун музокараларни якуний босқичга олиб чиққан. Торреснинг таътили жорий ҳафта чоршанба куни ўз ниҳоясига етиши керак ва келгуси 24 соат трансфер масаласида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Каталония клуби молиявий мувозанатни тиклашга интилмоқда

Барселона раҳбарияти молиявий аҳволни яхшилаш ва мавжуд қоидаларни мувозанатга келтириш учун яхшиланган таклифни кутмоқда. Ўз навбатида, футболчининг ўзи ҳам Каталонияга қайтишни истамаяпти ва тезроқ Париж клубига ўтишни афзал кўрмоқда. Шу сабабли унинг вакиллари янги иш жойини расмийлаштириш учун сўнгги ҳаракатларни амалга оширмоқда.

Шу билан бирга, Барселона бир вақтнинг ўзида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қайтариш устида ҳам ишламоқда. Мадридда туғилган 30 ёшли футболчи бош мураббий Ханси Флик лойиҳасининг асосий қисмига айланиши кутилмоқда. Германиялик мутахассис тажрибали яримҳимоячини жамоанинг марказий чизиғини мустаҳкамлаш учун мукаммал номзод деб ҳисобламоқда.

Родрининг келажаги ва бош мураббий баёноти

Торресдан фарқли ўлароқ, Родрининг Англияга қайтиши учун бироз кўпроқ вақт бор. Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска футболчининг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг жума куни Манчестердаги базага етиб келишини тахмин қилган эди. Бироқ футболчининг шахсий хоҳиши бутунлай бошқача экани маълум бўлди.

Манбага кўра, Родри Буюк Британияга боришни истамаяпти ва тўғридан-тўғри Барселонага учиб бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ҳамда янги шартнома имзолаш ниятида. Ханси Флик ўз навбатида бу трансфер амалга ошса, уни қучоқ очиб кутиб олишга тайёрлигини билдирган. Ушбу йирик трансферлар ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Ферран ТорресРодриБарселонаПари Сен-ЖерменМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?Бугун, 12:46Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)