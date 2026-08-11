Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин
Ферран Торрес ва Родри янги мавсум олдидан ўз жамоаларини тарк этишга яқин турибди. Барселона ҳужумчиси Ферран Торреснинг Пари Сен-Жерменга ўтиши бўйича музокаралар якуний босқичга етган, 26 ёшли футболчининг трансферида келгуси 24 соат ҳал қилувчи бўлиши кутилмоқда.
Ёзги таътилнинг якуний кунлари Испания терма жамоасининг икки юлдузи учун ўта қизғин паллага тўғри келди. Ҳозирда улар дам олишни якунлаш баробарида ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим қадам — шов-шувли трансферлар бўйича кескин музокаралар олиб бормоқда. Goal.com хабар беришича, Ферран Торрес ва Родри янги мавсум олдидан ўз жамоаларини тарк этишга яқин турибди ва уларнинг тақдири яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торреснинг тақдири ҳозирда жиддий сўров остида турибди. Mundo Deportivo маълумотига кўра, 26 ёшли футболчининг хизматига Пари Сен-Жермен жиддий қизиқиш билдирмоқда ва томонлар келишувга эришиш учун музокараларни якуний босқичга олиб чиққан. Торреснинг таътили жорий ҳафта чоршанба куни ўз ниҳоясига етиши керак ва келгуси 24 соат трансфер масаласида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Каталония клуби молиявий мувозанатни тиклашга интилмоқдаБарселона раҳбарияти молиявий аҳволни яхшилаш ва мавжуд қоидаларни мувозанатга келтириш учун яхшиланган таклифни кутмоқда. Ўз навбатида, футболчининг ўзи ҳам Каталонияга қайтишни истамаяпти ва тезроқ Париж клубига ўтишни афзал кўрмоқда. Шу сабабли унинг вакиллари янги иш жойини расмийлаштириш учун сўнгги ҳаракатларни амалга оширмоқда.
Шу билан бирга, Барселона бир вақтнинг ўзида Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қайтариш устида ҳам ишламоқда. Мадридда туғилган 30 ёшли футболчи бош мураббий Ханси Флик лойиҳасининг асосий қисмига айланиши кутилмоқда. Германиялик мутахассис тажрибали яримҳимоячини жамоанинг марказий чизиғини мустаҳкамлаш учун мукаммал номзод деб ҳисобламоқда.
Родрининг келажаги ва бош мураббий баёнотиТорресдан фарқли ўлароқ, Родрининг Англияга қайтиши учун бироз кўпроқ вақт бор. Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска футболчининг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг жума куни Манчестердаги базага етиб келишини тахмин қилган эди. Бироқ футболчининг шахсий хоҳиши бутунлай бошқача экани маълум бўлди.
Манбага кўра, Родри Буюк Британияга боришни истамаяпти ва тўғридан-тўғри Барселонага учиб бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ҳамда янги шартнома имзолаш ниятида. Ханси Флик ўз навбатида бу трансфер амалга ошса, уни қучоқ очиб кутиб олишга тайёрлигини билдирган. Ушбу йирик трансферлар ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…