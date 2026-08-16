В кости динозавра возрастом 66 миллионов лет обнаружили загадочное вещество

·36·Мир
В кости динозавра возрастом 66 миллионов лет обнаружили загадочное вещество

Учёные обнаружили в составе кости динозавра возрастом 66 миллионов лет сохранившиеся молекулы коллагена — основного белка костной ткани. Необычная находка заставляет пересмотреть научные представления о том, что в процессе окаменения все органические молекулы неизбежно исчезают.

Результаты исследования опубликованы в журнале Аналйтикал Чемистрй.

Речь идёт о кости динозавра из формации Хелл-Крик в американском штате Южная Дакота. Она принадлежала эдмонтозавру, жившему на позднем этапе мелового периода и весившему около 22 килограммов.

Учёные обнаружили следы коллагена в кости

В ходе исследования специалисты обнаружили в образце аминокислоту гидроксипролин, характерную именно для коллагена. Это усиливает предположения о том, что в окаменелостях, сохранившихся на протяжении миллионов лет, могут оставаться отдельные фрагменты древних органических веществ.

Однако учёные также учитывали вероятность случайного загрязнения современными белками. Поэтому они использовали несколько научных методов, в том числе секвенирование белков и тандемную масс-спектрометрию.

Проведённые анализы показали, что обнаруженные органические вещества попали в образец не из внешней среды, а произошли непосредственно из самой окаменелости.

Новое доказательство в 30-летнем научном споре

Вопрос о том, могут ли белки сохранять свой состав на протяжении десятков миллионов лет, уже около 30 лет остаётся предметом научных споров.

Новые результаты, полученные командой исследователей под руководством профессора Стива Тейлора из Ливерпульского университета, показывают, что при определённых природных условиях такое длительное сохранение теоретически возможно.

По мнению специалистов, эта находка имеет большое значение для палеонтологии. Если древние белки действительно могут сохраняться в некоторых окаменелостях на протяжении миллионов лет, учёные смогут получить гораздо больше информации о биологии и эволюции вымерших животных.

Среди древних окаменелостей может скрываться «сокровище»

Авторы исследования выдвигают ещё одну интересную гипотезу. По их мнению, среди окаменелостей, собиравшихся и хранившихся на протяжении столетия, может быть множество ещё не изученных образцов с сохранившимся коллагеном.

Если эти предположения подтвердятся в ходе дальнейших исследований, в распоряжении палеонтологов может появиться огромное «сокровище» для изучения вымерших видов на молекулярном уровне.

Это откроет новые возможности для обогащения представлений о динозаврах, живших миллионы лет назад, и более глубокого изучения их биологических особенностей.

Хелл-КрикЮжная ДакотаЛиверпульский университетСтив ТейлорAnalytical Chemistry
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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