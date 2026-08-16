Джамал Мусиала потерял сознание на поле: тревожный эпизод в «Баварии»

·26·Спорт
Джамал Мусиала потерял сознание на поле: тревожный эпизод в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» столкнулась с серьёзной тревожной ситуацией в матче в рамках предсезонной подготовки. Встреча против «РБ Лейпцига» в рамках турнира Телеком Куп проходила в напряжённой борьбе при жаркой погоде в Мюнхене. Внезапно полузащитник Джамал Мусиала почувствовал себя плохо и упал на поле, чем сильно встревожил болельщиков и тренерский штаб. Об этом сообщает Goal.com.

По данным Goal.com, чрезвычайный эпизод произошёл ближе к концу второго тайма, вскоре после того, как 23-летний немец забил гол и помог своей команде победить со счётом 3:1. Атакующий полузащитник, вышедший на замену после перерыва, в концовке матча потерял сознание и с трудом держался на ногах.

Героизм Исмаила Саибари и медицинская помощь

Сразу заметив серьёзность ситуации, новичок команды Исмаил Саибари инстинктивно среагировал, подхватил одноклубника и не позволил ему сильно удариться о газон. После первоначальной паники напряжение на стадионе немного спало, когда медицинские работники показали большой палец в сторону скамейки запасных, дав понять, что ситуация находится под контролем.

После этого Джамал Мусиала с помощью врачей и одноклубников самостоятельно покинул поле, а вместо него в игру вступил Бара Сапоко Ндиайе. Примечательно, что для марокканского полузащитника Исмаила Саибари, перешедшего летом из ПСВ, это был первый матч в составе команды. Он ассистировал Мусиале в эпизоде с голом, а теперь сыграл важную роль и в обеспечении безопасности своего партнёра.

Комментарий руководства и другие травмы

После матча в смешанной зоне спортивный директор «Баварии» Макс Эберль успокоил журналистов, говоря о состоянии футболиста: «Самое главное — с ним всё хорошо!». Однако на пресс-конференции обсуждалось не только состояние Мусиалы, но и другие кадровые проблемы команды Венсана Компани.

Защитник Конрад Лаймер был вынужден покинуть поле всего через десять минут после начала матча из-за боли в ноге. Комментируя травму Лаймера, Макс Эберль сделал осторожную оценку. По словам функционера, футболист получил сильный удар, и его нога быстро опухла. Поэтому игрока заменили в качестве меры предосторожности, однако пока невозможно точно сказать, сколько времени займёт восстановление.

Джамал МусиалаБаварияМюнхенФутболБундеслига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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