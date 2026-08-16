Кто выиграет «Золотую бутсу» в Турции? ИИ подсчитал, кто сколько забьёт

Сезон-2026/2027 турецкой Суперлиги стартовал с неожиданного результата. Действующий чемпион «Галатасарой» сыграл вничью со счётом 2:2 с дебютантом лиги — клубом «Чорум». Оба гола в составе стамбульского гранда забил нигерийский искусный форвард Виктор Осимксен.

Ожидается, что чемпионат этого года благодаря своему звёздному составу превратится в самую бескомпромиссную и напряжённую гонку бомбардиров в истории.

Звёзды европейского футбола перебрались в Турцию: сумасшедшая конкуренция за «Золотую бутсу»

В прошлом сезоне по 22 гола забили наш соотечественник Элдор Шомуродов и нигериец Пол Онуачу, ставшие лучшими бомбардирами лиги. С нового сезона к ним, а также к таким звёздам, как Марко Асенсио и Лерой Сане, присоединились самые известные нападающие мирового футбола.

Теперь на турецких футбольных полях выступают такие бомбардиры топ-лиг, как Мухаммад Салох, Душан Влаксович, Мейсон Гринвуд, Леандро Троссард и Ромелу Лукаку.

Расчёты искусственного интеллекта: кто сколько забьёт?

Чтобы внести ясность в жаркие обсуждения среди болельщиков, эксперты с помощью искусственного интеллекта смоделировали гонку бомбардиров, используя специальные компьютерные алгоритмы.

Согласно результатам анализа, главным фаворитом был назван Виктор Осимксен, который уже в первом туре оформил дубль. Полный прогнозный рейтинг выглядит следующим образом:

Виктор Осимксен — 25 голов

Пол Онуачу — 23 гола

Душан Влаксович — 20 голов

Ромелу Лукаку — 19 голов

Мухаммад Салох — 18 голов

Мейсон Гринвуд — 16 голов

Элдор Шомуродов — 15 голов

Леандро Троссард — 13 голов

Ведат Мурики — 13 голов

Бариш Алпер Йилмаз — 12 голов

Ксён Гю О — 9 голов

Андреас Сков Олсен — 8 голов

Насколько расчёты искусственного интеллекта воплотятся в реальность и кому достанется «Золотая бутса», покажет напряжённая борьба в течение сезона.

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