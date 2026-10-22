Лиллестрём — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

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Лиллестрём — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ЛиллестрёмРеал Сосьедад. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лиллестрём»: 12. Дальберг П., 3. Оттесен С., 5. Фосс С., 28. Габриэльсен Р. (капитан), 26. Пэйнтсил Д., 29. Ибрахимай И., 21. Оттоссон Ф., 14. Нюхейм Г., 22. Басси Д., 10. Ольсен Т., 20. Феликс В.

Запасные «Лиллестрём»: 25. Аканджи С., 7. Альперуд Л., 11. Элькер Ф., 8. Гульбрандсен Ф., 1. Хагеруп С., 17. Китолано Э., 47. Кристиансен С., 18. Кригард К., 16. Мелланд Х., 15. Норд Г., 2. Рэнджер Л.

Главный тренер «Лиллестрём»: Эдегор М.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 13. Марреро У., 5. Субельдия И., 19. Сарр М., 6. Мартин Х., 17. Гомес С., 14. Кубо Т., 4. Горрочатеги Х., 18. Солер К., 11. Гедеш Г., 24. Сучич Л., 10. Оярсабаль М. (капитан).

Запасные «Реал Сосьедад»: 7. Барренечеа А., 22. Форт Х., 28. Лебарбье А., 29. Маршаль А., 15. Марин П., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Х., 1. Ремиро А., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

ЛиллестрёмРеал СосьедадЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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