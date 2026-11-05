Реал Сосьедад — Лион: составы и текстовая трансляция

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Реал Сосьедад — Лион: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Реал Сосьедад — Лион. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 13. Марреро У., 2. Арамбуру Х., 5. Субельдия И., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 7. Барренечеа А., 4. Горрочатеги Х., 21. Эррера Я., 11. Гедеш Г., 9. Оскарссон О., 10. Оярсабаль М. (капитан).

Запасные «Реал Сосьедад»: 22. Форт Х., 14. Кубо Т., 28. Лебарбье А., 29. Маршаль А., 15. Марин П., 6. Мартин Х., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 16. Пачеко Х., 1. Ремиро А., 24. Сучич Л., 8. Турриентес Б.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 16. Абнер, 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 8. Толиссо К. (капитан), 26. Будаш К., 18. Мера К., 11. Накамура К.

Запасные «Лион»: 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 32. Гомес Родригес А., 46. Гонсалвеш Т., 44. Хамдани А., 85. Камара Н., 22. Мата К., 99. Нартей Н., 3. Тальяфико Н.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Прямая трансляция1-0 LIVE
45+3
Лион исполнил угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевой момент был упущен.
45+3
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки уходят в раздевалки.
45+3
Каил Будаш (Лион) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не создал угрозы для вратаря.
45
Косречено 2 минуты к матчу.
45
Корентен Толиссо (Лион) получил отличный пас на краю штрафной и пробил по воротам. Вратарь совершил отличный сейв, отразив удар.
44
Таннер Тессманн (Лион) принял передачу и пробил издали, но удар был заблокирован.
40
Андер Барренечеа (Реал Сосьедад) пробил штрафной с линии штрафной площади, но мяч попал в стенку.
38🟨
Сегодняшний арбитр Анастасиос Папапетроу справедливо наказал Кайла Буддаша (Лион) желтой карточкой за грубую игру.
37
Рубен Клюйверт (Лион) нарушил правила, и Анастасиос Папапетру немедленно назначил штрафной удар.
37
Кейто Накамура («Лион») получил возможность выполнить подачу с углового в штрафную площадь.
33
Реал Сосьедад не смог извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч подальше.
32
Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) получил мяч у линии штрафной, но его удар прошел рядом с правой штангой.
281-0
Гол! Андер Барренечеа навесил в штрафную на свободного Орри Оскарссона (Реал Сосьедад), который ударом головой с близкого расстояния отправил мяч по центру ворот. 1:0.
26
После стандарта в исполнении Лиона один из защитников легко завладел мячом.
25
Халис Мера (Лион) пробил со штрафного с дальней дистанции, но защитник сумел выбить мяч.
25
Игор Субельдия (Реал Сосьедад) должен был знать, что такое поведение нарушает правила. Он сыграл очень неосторожно против соперника, и у Анастасиоса Папапетру не было иного выбора, кроме как дать свисток.
24
Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад) выпрыгнул на подачу с края штрафной, но пробил мимо ворот.
23
Янхель Эррера (Реал Сосьедад) отдал пас на Серхио Гомеса, но тот не смог обыграть защитника и добраться до мяча.
21
Серхио Гомес (Реал Сосьедад) выполнил передачу в штрафную, но защитники соперника выбили мяч в безопасную зону.
18
Реал Сосьедад проводит серию красивых передач, чтобы создать новые голевые моменты.
16
Янгель Эррера (Реал Сосьедад) наказан за задержку соперника. Анастасиос Папапетру назначил штрафной.
15
Кейто Накамура (Лион) нашел свободное пространство и навесил, но разочарован тем, что никто из партнеров не успел к мячу.
13
Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад) навесил в штрафную, Орри Оскарссон отлично принял мяч, но защитник успел вовремя вмешаться и устранить угрозу.
12
Лион получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
12
Потрясающий сейв! Каил Будаш (Лион) получил точный пас в штрафной и имел время и пространство для удара, но Унай Марреро мастерски отразил мяч, летевший в нижний правый угол.
11
Очередная попытка Корентена Толиссо (Лион) выполнить заброс за спину защитникам была пресечена и мяч выбит в безопасную зону.
9
Орри Оскарссон («Реал Сосьедад») попытался отдать пас партнеру, но защитник надежно заблокировал его.
8
Андер Барренечеа (Реал Сосьедад) нарушил правила. По крайней мере, так сигнализирует судья Анастасиос Папапетру.
8
Игроки «Лиона» перекатывают мяч короткими пасами.
6
Доминик Грейф (Лион) получил небольшое повреждение, но, похоже, сможет продолжить игру.
4
Доминик Грейф (Лион) лежит на газоне из-за травмы, судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
2
Корентен Толиссо (Лион) сфолил, и Анастасиос Папапетру остановил игру.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
22:46
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Сегодняшний матч будет судить Анастасиос Папапетру.
22:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
22:45
Добро пожаловать в текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
Реал СосьедадЛионЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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