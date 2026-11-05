Реал Сосьедад — Лион: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Реал Сосьедад — Лион. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 13. Марреро У., 2. Арамбуру Х., 5. Субельдия И., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 7. Барренечеа А., 4. Горрочатеги Х., 21. Эррера Я., 11. Гедеш Г., 9. Оскарссон О., 10. Оярсабаль М. (капитан).

Запасные «Реал Сосьедад»: 22. Форт Х., 14. Кубо Т., 28. Лебарбье А., 29. Маршаль А., 15. Марин П., 6. Мартин Х., 3. Муньос А., 12. Очьенг Дж., 16. Пачеко Х., 1. Ремиро А., 24. Сучич Л., 8. Турриентес Б.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 16. Абнер, 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 8. Толиссо К. (капитан), 26. Будаш К., 18. Мера К., 11. Накамура К.

Запасные «Лион»: 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 32. Гомес Родригес А., 46. Гонсалвеш Т., 44. Хамдани А., 85. Камара Н., 22. Мата К., 99. Нартей Н., 3. Тальяфико Н.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.