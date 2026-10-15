Спарта Прага — Лиллестрём: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Спарта Прага — Лиллестрём. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Спарта Прага»: 44. Суровчик Я., 14. Брунес Ю., 6. Гуддал Т., 18. Ирвинг Э., 31. Юрасек М., 20. Маннсверк С., 19. Севински А. (капитан), 27. Сингате Э., 38. Сохурек Г., 2. Сухомел М., 15. Виталеш В.
Запасные «Спарта Прага»: 7. Алькосер Х., 5. Энеме С., 21. Гримальдо А., 47. Хедьи К., 25. Хувер К., 3. Кадержабек П., 28. Мацек Р., 4. Мартинец Я., 17. Меркадо Х., 29. Войта М., 26. Выдра М., 30. Зелены Я.
Главный тренер «Спарта Прага»: Приске Б.
Стартовый состав «Лиллестрём»: 12. Дальберг П., 22. Басси Д., 20. Феликс В., 28. Габриэльсен Р. (капитан), 8. Гульбрандсен Ф., 29. Ибрахимай И., 47. Кристиансен С., 14. Нюхейм Г., 21. Оттоссон Ф., 26. Пэйнтсил Д., 2. Рэнджер Л.
Запасные «Лиллестрём»: 7. Альперуд Л., 11. Элькер Ф., 5. Фосс С., 1. Хагеруп С., 17. Китолано Э., 18. Кригард К., 16. Мелланд Х., 15. Норд Г., 10. Ольсен Т., 3. Оттесен С.
Главный тренер «Лиллестрём»: Эдегор М.
Комментарии 0
…