Лиллестрём — Пльзень: составы и текстовая трансляция

45+2
Феликс Ва (Лиллестрём) попал в офсайд во время забега.
45+3⏱
Первый тайм завершен.
45
Амар Мемич (Пльзень) пробил из-за пределов штрафной, проверив Понтуса Дальберга, но вратарь отразил удар.
45
К основному времени матча добавлено 2 минуты.
45🔁
Ларс Рангер (Лиллестрём) покинул поле из-за травмы. Ханс Одегаард выпускает Стурлу Оттесена.
44
Александр Сойка (Пльзень) выполнил подачу в штрафную, но мяч не дошел до адресата, защитники выбили его в безопасную зону.
37
Фредрик Гулбрандсен (Лиллестрем) сфолил, пытаясь отобрать мяч. Радослав Гидженов был рядом и дал свисток.
36
Яв Пэнтсил (Лиллестрем) нанес красивый удар с лета с дистанции по центру ворот, но вратарь отразил попытку, и счет остался прежним.
35
Принс Аду (Пльзень) попал в офсайд.
34
Александр Сойка (Пльзень) пробил издали. Мяч летел низом по центру ворот, но Понтус Дальберг был начеку и легко забрал его.
34
Патрик Грошовский (Пльзень) исполнил угловой и навесил в гущу игроков в штрафной, но защитник выбил мяч, устранив угрозу.
32🟨
Сампсон Две (Пльзень) мог ожидать только желтую карточку за свою грубую игру. И это действительно желтая карточка. Радослав Гидженов не раздумывая достал ее из кармана.
31
Патрик Грошовский (Пльзень) был близок к голу, пробив из штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
31
Принс Аду (Пльзень) пробил головой с близкого расстояния в правый угол, но Понтус Дальберг совершил отличный сейв и отбил мяч.
30
Пльзень исполняет угловой удар.
30
Благодаря отличному блокированию защитника, угловой удар Пльзеня не принес никакой пользы.
30
Александр Сойка (Пльзень) принял умный длинный пас и вышел на ударную позицию в штрафной, но защитники сыграли бдительно и отвели угрозу. Мяч ушел за пределы поля. Пльзень подаст угловой.
27
Эрик Китолано («Лиллестрём») попал в офсайд, боковой судья поднял флаг.
26
Лукаш Черв (Пльзень) нанес хороший удар по центру ворот, но мяч прилетел прямо в руки вратарю.
24🟨
Радослав Гидженов показал желтую карточку Ларсу Рангергу (Лиллестрем), игрок не удивился, так как это был очень грубый и запоздалый подкат.
21
Адам Габриэл (Пльзень) подобрал отскок в штрафной и пробил по центру, но его удар в нижний угол парировал бдительный Понтус Дальберг. Какой сейв!
21
Лукас Черв (Пльзень) пробил из-за пределов штрафной в правый угол, но Понтус Дальберг совершил отличный сейв. Великолепная игра с обеих сторон!
18
Патрик Грошовский (Пльзень) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар.
17
Мерчас Доски (Пльзень) сделал передачу вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
13
Адам Габриэль (Пльзень) упустил золотой шанс. Он мощно пробил по центру ворот с близкого расстояния, но Понтус Дальберг был начеку и совершил отличный сейв!
10⚽0-1
Мяч в сетке! Принс Аду (Пльзень) наносит отличный удар. Патрик Грошовский выдал великолепный пас на Принса Аду (Пльзень), который опередил вратаря и точно пробил в левый угол с близкого расстояния. Счет 0:1.
9
Адам Габриэль (Пльзень) вовремя ворвался в штрафную и после углового нанес отличный удар головой, но мяч прошел рядом с правой штангой.
8
Мяч ушел за пределы поля. Пльзень получил возможность забить с углового.
8
Адам Габриэл (Пльзень) не смог доставить мяч партнерам в штрафной, его передача была заблокирована.
7
Эрик Китолано («Лиллестрем») чувствует себя хорошо и готов продолжить игру.
6✚
Эрик Китолано (Лиллестрем) вынужден покинуть поле для оказания медицинской помощи, и его команда будет играть в меньшинстве несколько минут.
3
Слабый удар Густава Нюхейма (Лиллестрем) из-за пределов штрафной площади легко забрал Флориан Вигеле.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
22:46
Игроки на поле, и Пльзень начинает матч.
22:45
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Главным судьей сегодняшнего матча будет Радослав Гидженов.
22:45
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:45
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Приятного просмотра.
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