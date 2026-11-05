Лиллестрём — Пльзень: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Лиллестрём — Пльзень. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лиллестрём»: 12. Дальберг П., 20. Феликс В., 28. Габриэльсен Р. (капитан), 8. Гульбрандсен Ф., 29. Ибрахимай И., 17. Китолано Э., 47. Кристиансен С., 14. Нюхейм Г., 21. Оттоссон Ф., 26. Пэйнтсил Д., 2. Рэнджер Л.

Запасные «Лиллестрём»: 25. Аканджи С., 7. Альперуд Л., 50. Бабич Л., 11. Элькер Ф., 5. Фосс С., 1. Хагеруп С., 19. Джебара К., 18. Кригард К., 16. Мелланд Х., 15. Норд Г., 10. Ольсен Т., 3. Оттесен С.

Главный тренер «Лиллестрём»: Эдегор М.

Стартовый состав «Пльзень»: 44. Вигеле Ф., 80. Аду П., 6. Черв Л., 14. Доски М., 40. Две С., 29. Габриэл А., 17. Грошовски П. (капитан), 99. Мемич А., 2. Палищак Т., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А.

Запасные «Пльзень»: 23. Фаал Б., 25. Кабонго К., 18. Ладра Т., 7. Лавал С., 36. Пиргич С., 19. Суаре К., 5. Спачил К., 1. Тапай Д., 10. Туре М., 3. Вавро Д., 9. Висински Д., 11. Выдра М.

Главный тренер «Пльзень»: Ковач Р.