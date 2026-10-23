Ужасный вечер в Лиге Европы: крупные победы «Борнмута» и «Реал Сосьедада»

·66·Спорт
Ужасный вечер в Лиге Европы: крупные победы «Борнмута» и «Реал Сосьедада»

3-й тур общего этапа Лиги Европы продолжился очередными жаркими и богатыми на неожиданные результаты противостояния.

В Англии команда «Борнмут» разгромила знаменитый итальянский клуб «Милан» со счетом 3:0, а в Норвегии «Реал Сосьедад» забил в ворота соперника 6 безответных голов. В Стамбуле же «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» разошлись боевой ничьей в матче с 4 забитыми мячами.

Позорное поражение «Милана» в Англии и красная карточка

Самое громкое событие тура было зафиксировано на английских полях. Гостивший у «Борнмута» «россонери» попал в сложнейшую ситуацию:

  • Два пенальти и удаление: Уже на 7-й минуте матча Джастин Клюйверт четко реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 28-й минуте голкипер «Милана» Майк Меньян получил красную карточку и покинул поле. Спустя 4 минуты, на 32-й минуте, Маркус Тавернье успешно реализовал еще один пенальти;

  • Крупный счет: На 84-й минуте вышедший на замену Ясин Адли забил 3-й мяч в ворота своей бывшей команды, установив окончательный счет — 3:0.

  • Положение в таблице: Набрав 9 очков после 3 матчей, «Борнмут» поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы, а «Милан» с 3 очками неожиданно опустился на 24-е место.

Драма с 4 голами в Стамбуле: «Бешикташ» — «Кристал Пэлас» 2:2

В поединке, прошедшем в Турции, представители Лондона проявили волю к победе:

  • Гол в конце первого тайма: На 45+2-й минуте Вилфред Ндиди вывел «Бешикташ» вперед в счете;

  • Ответ англичан: В начале второго тайма «Кристал Пэлас» быстро переломил ход игры в свою пользу — на 51-й минуте Ереми Пино, а на 55-й минуте Жан-Филипп Матета забили голы и вывели лондонцев вперед;

  • Спасательный удар Оиттана: На 73-й минуте Оиттан спас хозяев от поражения, сделав итоговый счет 2:2.

«Избиение» в Норвегии: 6:0 от «Реал Сосьедада»

Испанский «Реал Сосьедад» гостил у «Лиллестрёма» и преподал соперникам настоящий мастер-класс:

  • Серхио Гомес (25, 27) и Лука Сучич (33, 72) оформили дубли, а Орри Оскарссон (64) и Арсен Захарян (80) записали на свой счет по одному голу — 0:6.

Остальные матчи тура:

  • «Селтик» — «Сельта» 1:2

    В Шотландии гости добились волевой победы. Хотя Баур открыл счет на 47-й минуте, нападающий «Сельты» Родригес забил два мяча на 68-й и 71-й минутах, принеся своей команде важные 3 очка.

  • «Омония» — «Бенфика» 1:4

    Португальский клуб одержал уверенную победу на выезде на Кипре (Него 14, автогол, Павлидис 49, Аурснес 76, Престианни 85) и с 9 очками прочно закрепился на 2-й строчке общей таблицы.

Лига ЕвропыМиланБорнмутРеал Сосьедад
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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