«Они участники мундиала»: Денис Попов оценил силу сборной Узбекистана

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в интервью интернет-изданию «Евро-Футбол» поделился своими мыслями по поводу предстоящего в ноябре в Ташкенте товарищеского матча между национальными сборными Узбекистана и России.

Известный в прошлом футболист остановился на нынешнем уровне «белых волков», являющихся участниками чемпионата мира 2026 года, их потенциале и специфических особенностях предстоящей игры.

«На чемпионат мира случайно не попадают»: Оценка потенциала Узбекистана

Денис Попов отметил, что, хотя напрямую сравнивать сборную Узбекистана с такими командами, как Иран или Нигерия, сложно, к их статусу нужно относиться с уважением:

Фактор мундиала: «Их не так просто сравнивать напрямую. Но главное заключается в том, что эта команда пробилась на чемпионат мира, который проходил в США. Это само по себе доказывает, что Узбекистан обладает определенной высокой силой, особенно учитывая то, что они играют на своем поле»;

Мастерство в отборе: Они успешно преодолели отборочные этапы в условиях действующей системы. Случайно выйти на чемпионат мира невозможно, это результат серьезного труда и стабильной игры», — сказал бывший нападающий.

«Лидеры могут не приехать»: О статусе матча

В то же время российский специалист отметил, что товарищеский статус встречи может повлиять на состав игроков и накал игры:

Предположения по составу: «Не стоит забывать, что это товарищеская игра, неофициальный матч. Выйдет ли на поле сильнейший состав сборной Узбекистана — пока неизвестно. Весьма вероятно, что сами ведущие футболисты могут даже не приехать»;

Задача в центре внимания: Лично для меня важнее игра нашей собственной сборной и то, как наши футболисты проявят себя на поле», — добавил Попов.

Вторая встреча в Ташкенте

Дата: 12 ноября ;

Место: город Ташкент, центральный стадион «Пахтакор»;

История противостояний: Ранее сборные встречались между собой один раз. В 2022 году в товарищеском матче в Ташкенте счет так и не был открыт (0:0).

Нынешнее же противостояние послужит для обеих сторон важным испытанием для переоценки своих возможностей.