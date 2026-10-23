«Они участники мундиала»: Денис Попов оценил силу сборной Узбекистана

·79·Спорт
«Они участники мундиала»: Денис Попов оценил силу сборной Узбекистана

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в интервью интернет-изданию «Евро-Футбол» поделился своими мыслями по поводу предстоящего в ноябре в Ташкенте товарищеского матча между национальными сборными Узбекистана и России.

Известный в прошлом футболист остановился на нынешнем уровне «белых волков», являющихся участниками чемпионата мира 2026 года, их потенциале и специфических особенностях предстоящей игры.

«На чемпионат мира случайно не попадают»: Оценка потенциала Узбекистана

Денис Попов отметил, что, хотя напрямую сравнивать сборную Узбекистана с такими командами, как Иран или Нигерия, сложно, к их статусу нужно относиться с уважением:

  • Фактор мундиала: «Их не так просто сравнивать напрямую. Но главное заключается в том, что эта команда пробилась на чемпионат мира, который проходил в США. Это само по себе доказывает, что Узбекистан обладает определенной высокой силой, особенно учитывая то, что они играют на своем поле»;

  • Мастерство в отборе: Они успешно преодолели отборочные этапы в условиях действующей системы. Случайно выйти на чемпионат мира невозможно, это результат серьезного труда и стабильной игры», — сказал бывший нападающий.

«Лидеры могут не приехать»: О статусе матча

В то же время российский специалист отметил, что товарищеский статус встречи может повлиять на состав игроков и накал игры:

  • Предположения по составу: «Не стоит забывать, что это товарищеская игра, неофициальный матч. Выйдет ли на поле сильнейший состав сборной Узбекистана — пока неизвестно. Весьма вероятно, что сами ведущие футболисты могут даже не приехать»;

  • Задача в центре внимания: Лично для меня важнее игра нашей собственной сборной и то, как наши футболисты проявят себя на поле», — добавил Попов.

Вторая встреча в Ташкенте

  • Дата: 12 ноября;

  • Место: город Ташкент, центральный стадион «Пахтакор»;

  • История противостояний: Ранее сборные встречались между собой один раз. В 2022 году в товарищеском матче в Ташкенте счет так и не был открыт (0:0).

Нынешнее же противостояние послужит для обеих сторон важным испытанием для переоценки своих возможностей.

Сборная Узбекистана по футболуСборная России по футболуДенис Поповстадион Пахтакор
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Изучим сильные стороны»: Карпин высказался перед матчем против Узбекистана«Изучим сильные стороны»: Карпин высказался перед матчем против УзбекистанаСегодня 09:27Ожидается большой футбол: сборная России приедет в Узбекистан в ноябре?Ожидается большой футбол: сборная России приедет в Узбекистан в ноябре?13 октября 07:09«Это чудоо» :После потрясающего дубля Норчаева в ворота Сирии российский эксперт схватился за голову от удивления!«Это чудоо» :После потрясающего дубля Норчаева в ворота Сирии российский эксперт схватился за голову от удивления!2 октября 10:56Дубль и ассист Норчаева: «Белые волки» разгромили Сирию с крупным счетом (видео)Дубль и ассист Норчаева: «Белые волки» разгромили Сирию с крупным счетом (видео)1 октября 21:02Матч Узбекистан — Сирия: Исторический реванш длиной в 28 лет против неудобного соперникаМатч Узбекистан — Сирия: Исторический реванш длиной в 28 лет против неудобного соперника30 сентября 07:55Файзуллаев рассказал о советах Каннаваро и мечте о мундиалеФайзуллаев рассказал о советах Каннаваро и мечте о мундиале15 июня 11:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном