Аншлаг на «Пахтакоре»: продано более 30 тысяч билетов на матч Узбекистан — Россия

В преддверии международного товарищеского матча между национальными сборными Узбекистана и России, который пройдет 12 ноября на величественном центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, наблюдается настоящий ажиотаж на билетном рынке. Как сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, ожидается, что трибуны арены, вмещающей 35 тысяч зрителей, будут полностью заполнены, и будет зафиксирован абсолютный аншлаг.

Продано более 30 тысяч билетов: дыхание большого футбола в столице

Стало известно, что на данный момент уже реализовано более 30 тысяч билетов, и в кассах остались считанные единицы. По словам представителя АФУ, интерес к каждому матчу национальной сборной всегда был высоким, но на этот раз из-за статуса соперника и ожидаемого накала страстей в Ташкенте активность болельщиков достигла рекордного уровня.

Встреча начнется в четверг, 12 ноября, в 20:00 по местному времени. По данным Российского футбольного союза (РФС), поддержать гостей на стадион «Пахтакор» приедет не менее 1 тысячи российских болельщиков.

Показатель / Информация Детали матча и организационное состояние Дата и время матча 12 ноября, 20:00 (время Ташкента) Место проведения Центральный стадион «Пахтакор» (вместимость 35 000) Количество проданных билетов Более 30 000 (ожидается полный аншлаг) Количество российских болельщиков Примерно 1 000 туристов и фанатов Места в рейтинге ФИФА Россия — 35-е место, Узбекистан — 59-е место Статус матча Международный товарищеский матч с начислением официальных очков ФИФА

«Когда наша национальная сборная выходит на поле, интерес болельщиков всегда высок. На матче против сборной России трибуны «Пахтакора» также будут заполнены до отказа — билеты уже на исходе». — Ассоциация футбола Узбекистана

Важные очки для рейтинга ФИФА

Этот поединок не станет просто контрольной игрой, его итоговый результат будет полностью учтен при пересчете рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). В настоящее время сборная России занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге, а сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро идет на 59-м месте.

Победа в ташкентском противостоянии даст «белым волкам» возможность подняться выше в рейтинге и укрепить свои позиции в ведущих корзинах азиатского континента.

А вы будете поддерживать нашу команду 12 ноября прямо со стадиона «Пахтакор» или будете следить за игрой по телевизору? Оставляйте свои прогнозы на счет матча в комментариях!