Аншлаг на «Пахтакоре»: продано более 30 тысяч билетов на матч Узбекистан — Россия

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Аншлаг на «Пахтакоре»: продано более 30 тысяч билетов на матч Узбекистан — Россия

В преддверии международного товарищеского матча между национальными сборными Узбекистана и России, который пройдет 12 ноября на величественном центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, наблюдается настоящий ажиотаж на билетном рынке. Как сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, ожидается, что трибуны арены, вмещающей 35 тысяч зрителей, будут полностью заполнены, и будет зафиксирован абсолютный аншлаг.

Продано более 30 тысяч билетов: дыхание большого футбола в столице

Стало известно, что на данный момент уже реализовано более 30 тысяч билетов, и в кассах остались считанные единицы. По словам представителя АФУ, интерес к каждому матчу национальной сборной всегда был высоким, но на этот раз из-за статуса соперника и ожидаемого накала страстей в Ташкенте активность болельщиков достигла рекордного уровня.

Встреча начнется в четверг, 12 ноября, в 20:00 по местному времени. По данным Российского футбольного союза (РФС), поддержать гостей на стадион «Пахтакор» приедет не менее 1 тысячи российских болельщиков.

Показатель / Информация

Детали матча и организационное состояние

Дата и время матча

12 ноября, 20:00 (время Ташкента)

Место проведения

Центральный стадион «Пахтакор» (вместимость 35 000)

Количество проданных билетов

Более 30 000 (ожидается полный аншлаг)

Количество российских болельщиков

Примерно 1 000 туристов и фанатов

Места в рейтинге ФИФА

Россия — 35-е место, Узбекистан — 59-е место

Статус матча

Международный товарищеский матч с начислением официальных очков ФИФА

«Когда наша национальная сборная выходит на поле, интерес болельщиков всегда высок. На матче против сборной России трибуны «Пахтакора» также будут заполнены до отказа — билеты уже на исходе».

Ассоциация футбола Узбекистана

Важные очки для рейтинга ФИФА

Этот поединок не станет просто контрольной игрой, его итоговый результат будет полностью учтен при пересчете рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). В настоящее время сборная России занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге, а сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро идет на 59-м месте.

Победа в ташкентском противостоянии даст «белым волкам» возможность подняться выше в рейтинге и укрепить свои позиции в ведущих корзинах азиатского континента.

А вы будете поддерживать нашу команду 12 ноября прямо со стадиона «Пахтакор» или будете следить за игрой по телевизору? Оставляйте свои прогнозы на счет матча в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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