«Изучим сильные стороны»: Карпин высказался перед матчем против Узбекистана
Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин поделился своими мыслями об товарищеских матчах в рамках ноябрьских дней ФИФА и предстоящих соперниках.
В рамках ноябрьского международного сбора сборную России ждут два серьезных испытания — команда запланировала выйти на зелено-польный газон против сборных Узбекистана и именитого представителя Южной Америки — Венесуэлы.
«Покажем их сильные стороны»: Заявление Карпина
Российский специалист дал положительную оценку уровню соперников и вкратце обрисовал планы подготовки:
Оценка соперников: «Это очень хорошие и достойные соперники;
Тактический анализ: В ходе учебно-тренировочных сборов мы тщательно проанализируем их стиль игры, покажем нашим футболистам сильные стороны соперников и дадим необходимые указания;
Выбор состава: В ближайшие дни мы также официально объявим расширенный состав, который будет привлечен к предстоящим матчам», — подчеркнул Валерий Карпин.
Узбекистан — Россия: Когда и где пройдет матч?
Детали центрального товарищеского матча, который болельщики ждут с большим интересом:
Дата: 12 ноября;
Место: город Ташкент, центральный стадион «Пахтакор».
Это противостояние в Ташкент станет отличной возможностью для обеих сборных проверить свои силы, протестировать новые тактические схемы и подарить футбольным фанатам яркий футбольный праздник.
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