«Изучим сильные стороны»: Карпин высказался перед матчем против Узбекистана

·91·Спорт
«Изучим сильные стороны»: Карпин высказался перед матчем против Узбекистана

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин поделился своими мыслями об товарищеских матчах в рамках ноябрьских дней ФИФА и предстоящих соперниках.

В рамках ноябрьского международного сбора сборную России ждут два серьезных испытания — команда запланировала выйти на зелено-польный газон против сборных Узбекистана и именитого представителя Южной Америки — Венесуэлы.

«Покажем их сильные стороны»: Заявление Карпина

Российский специалист дал положительную оценку уровню соперников и вкратце обрисовал планы подготовки:

  • Оценка соперников: «Это очень хорошие и достойные соперники;

  • Тактический анализ: В ходе учебно-тренировочных сборов мы тщательно проанализируем их стиль игры, покажем нашим футболистам сильные стороны соперников и дадим необходимые указания;

  • Выбор состава: В ближайшие дни мы также официально объявим расширенный состав, который будет привлечен к предстоящим матчам», — подчеркнул Валерий Карпин.

Узбекистан — Россия: Когда и где пройдет матч?

Детали центрального товарищеского матча, который болельщики ждут с большим интересом:

  • Дата: 12 ноября;

  • Место: город Ташкент, центральный стадион «Пахтакор».

Это противостояние в Ташкент станет отличной возможностью для обеих сборных проверить свои силы, протестировать новые тактические схемы и подарить футбольным фанатам яркий футбольный праздник.

Валерий Карпинсборная Узбекистана по футболусборная России по футболустадион Пахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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