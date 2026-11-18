Александр Бубнов сравнил матчи против Узбекистана и Венесуэлы
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- Российский эксперт Александр Бубнов сравнил товарищеские матчи сборной России против Узбекистана и Венесуэлы, отметив, что южноамериканская команда была сильнее по стилю игры и физическому давлению.
- Специалист подчеркнул, что сборная Венесуэлы заставила российских футболистов больше бегать.
- При этом он отметил, что команда Венесуэлы не смогла создать ни одного реального голевого момента в ходе игры.
Известный российский футбольный эксперт и обозреватель Александр Бубнов сравнил товарищеские матчи сборной России, прошедшие в рамках ноябрьского сбора против национальных команд Узбекистана и Венесуэлы. По его мнению, несмотря на то, что Венесуэла не смогла создать опасных моментов у ворот, она оказала на российских футболистов большее физическое давление, чем Узбекистан.
«Южноамериканцы заставили играть в настоящий футбол»
Специалист особо отметил напряженность встречи в Краснодаре и стиль игры южноамериканских команд:
«По сравнению с Узбекистаном, сборная Венесуэлы заставила нас гораздо больше бегать по полю. Были даже моменты, доходившие до стычек, почти до драк. Это характерная черта южноамериканских сборных: у всех хорошая техника, они отлично контролируют мяч, организуют атаки. Кажется, что всё в порядке.
Но за всю игру они не смогли создать ни одного реального голевого момента. Вообще ноль. Это о Венесуэле. Тем не менее, по сравнению с Узбекистаном они выглядели предпочтительнее, потому что заставили наших футболистов больше бегать и играть в настоящий футбол».
— Александр Бубнов
Статистика говорит об обратном: только Узбекистан смог найти путь к воротам России
Несмотря на то, что Бубнов оценил Венесуэлу как более сильного соперника, текущие результаты говорят об обратном. Примечательно, что в своих последних 6 матчах сборная России пропустила гол только от сборной Узбекистана.
Контрольные матчи сборной России в ноябре
Дата
Место
Матч и результат
Детали матча и важные факты
12 ноября
Ташкент
Узбекистан 2:3 Россия
Наши представители вели 2:0, но в итоге стали жертвой камбэка; единственная команда, забившая России в последних 6 играх
17 ноября
Краснодар
Россия 2:0 Венесуэла
Алексей Миранчук оформил дубль; гости не смогли создать ни одного реального голевого момента
Для справки, эти два матча в Ташкенте и Краснодаре стали последними официальными играми 2026 года для сборной России под руководством Валерия Карпина.
Как вы считаете, насколько прав Александр Бубнов — сильнее ли сыграл Узбекистан, забивший 2 гола в ворота России, или Венесуэла, которая контролировала мяч, но не смогла забить?
Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой интересной дискуссией с болельщиками узбекского футбола!
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