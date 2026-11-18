Известный российский футбольный эксперт и обозреватель Александр Бубнов сравнил товарищеские матчи сборной России, прошедшие в рамках ноябрьского сбора против национальных команд Узбекистана и Венесуэлы. По его мнению, несмотря на то, что Венесуэла не смогла создать опасных моментов у ворот, она оказала на российских футболистов большее физическое давление, чем Узбекистан.

«Южноамериканцы заставили играть в настоящий футбол»

Специалист особо отметил напряженность встречи в Краснодаре и стиль игры южноамериканских команд:

«По сравнению с Узбекистаном, сборная Венесуэлы заставила нас гораздо больше бегать по полю. Были даже моменты, доходившие до стычек, почти до драк. Это характерная черта южноамериканских сборных: у всех хорошая техника, они отлично контролируют мяч, организуют атаки. Кажется, что всё в порядке.

Но за всю игру они не смогли создать ни одного реального голевого момента. Вообще ноль. Это о Венесуэле. Тем не менее, по сравнению с Узбекистаном они выглядели предпочтительнее, потому что заставили наших футболистов больше бегать и играть в настоящий футбол».

— Александр Бубнов