Полузащитник сборной России Данил Пруцев оценил игру сборных Узбекистана и Венесуэлы, с которыми команда встречалась в ноябре. Отметив силу обоих соперников, футболист признался, что характер пропущенных голов в ташкентском матче остался непонятным даже для него самого. Особенно примечательны его мысли о трудностях, с которыми столкнулась Россия в игре против Узбекистана, когда проигрывала со счетом 2:0. «Не могу точно сказать, почему мы пропустили голы» Сравнивая двух ноябрьских соперников сборной России, Данил Пруцев признал Узбекистан сильной командой. «Узбекистан — тоже очень сильная сборная, участвовавшая в последнем чемпионате мира. Почему мы пропустили голы, с чем это связано — честно говоря, точно сказать не могу.

Не ошибусь, если скажу, что сами забитые голы были немного странными. Первый гол мы забили в свои ворота после углового, а во втором случае не смогли правильно оценить ситуацию в штрафной площади, мяч просто залетел в ворота. Но обе команды очень сильные, играть против таких соперников приятно. Мы показали хорошую игру и победили», — сказал Пруцев. Как было упущено преимущество 2:0 в Ташкенте? Напомним, 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. В ходе встречи наши соотечественники вели со счетом 2:0 и были очень близки к победе. Однако в заключительной части матча ситуация резко изменилась. Россияне за короткое время трижды поразили наши ворота и одержали победу со счетом 3:2. То, что Узбекистан не смог удержать преимущество в два мяча, вызвало бурные обсуждения среди болельщиков. Сборная России также подверглась критике за свою игру в Ташкенте, так как большую часть матча команда уступала сопернику и смогла вырвать победу лишь на последних минутах встречи.