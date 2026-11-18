Российский футболист высказался об Узбекистане: «Почему мы пропустили такие голы?»
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- Полузащиник сборной России Данил Пруцев признал сборную Узбекистана сильным соперником в товарищеском матче, прошедшем в Ташкенте.
- Футболист назвал необъяснимым характер голов, которые наши соотечественники пропустили после преимущества в счете 2:0.
- В матче, состоявшемся 12 ноября на стадионе «Пахтакор», сборная России забила три гола в концовке игры и одержала победу со счетом 3:2.
Полузащитник сборной России Данил Пруцев оценил игру сборных Узбекистана и Венесуэлы, с которыми команда встречалась в ноябре. Отметив силу обоих соперников, футболист признался, что характер пропущенных голов в ташкентском матче остался непонятным даже для него самого. Особенно примечательны его мысли о трудностях, с которыми столкнулась Россия в игре против Узбекистана, когда проигрывала со счетом 2:0.
«Не могу точно сказать, почему мы пропустили голы»
Сравнивая двух ноябрьских соперников сборной России, Данил Пруцев признал Узбекистан сильной командой.
«Узбекистан — тоже очень сильная сборная, участвовавшая в последнем чемпионате мира. Почему мы пропустили голы, с чем это связано — честно говоря, точно сказать не могу.
Не ошибусь, если скажу, что сами забитые голы были немного странными. Первый гол мы забили в свои ворота после углового, а во втором случае не смогли правильно оценить ситуацию в штрафной площади, мяч просто залетел в ворота.
Но обе команды очень сильные, играть против таких соперников приятно. Мы показали хорошую игру и победили», — сказал Пруцев.
Как было упущено преимущество 2:0 в Ташкенте?
Напомним, 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. В ходе встречи наши соотечественники вели со счетом 2:0 и были очень близки к победе.
Однако в заключительной части матча ситуация резко изменилась. Россияне за короткое время трижды поразили наши ворота и одержали победу со счетом 3:2. То, что Узбекистан не смог удержать преимущество в два мяча, вызвало бурные обсуждения среди болельщиков.
Сборная России также подверглась критике за свою игру в Ташкенте, так как большую часть матча команда уступала сопернику и смогла вырвать победу лишь на последних минутах встречи.
Миранчук оформил дубль против Венесуэлы
17 ноября сборная России приняла Венесуэлу в Краснодаре. На этот раз хозяева показали гораздо более уверенную игру и победили со счетом 2:0.
Автором обоих голов в матче стал Алексей Миранчук, вызванный в сборную из чемпионата США. Он поразил ворота соперника на 59-й и 75-й минутах, оформив дубль.
Таким образом, Россия завершила оба ноябрьских товарищеских матча победами. Однако, как видно из слов Данила Пруцева, матч в Ташкенте прошел для российских футболистов непросто. Несмотря на то, что сборная Узбекистана упустила преимущество в два мяча, она оказала серьезное сопротивление сопернику и продемонстрировала свой потенциал.
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