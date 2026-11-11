Бывший президент «Локомотива» назвал фаворита матча Узбекистан – Россия
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- Бывший президент московского «Локомотива»
- Илья Геркус считает Россию явным фаворитом в товарищеском матче между сборными Узбекистана и России, который состоится 12 ноября в Ташкенте.
- Геркус признал опыт, полученный сборной Узбекистана на чемпионате мира в США.
- При этом он выразил уверенность в том, что сборная России сильнее.
Бывший президент московского «Локомотива», известный российский футбольный функционер Илья Геркус поделился своими ожиданиями перед принципиальным товарищеским матчем между национальными сборными Узбекистана и России, который пройдет 12 ноября в Ташкенте. В эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол» он признал опыт, полученный хозяевами поля на недавнем мундиале, однако выразил твердую позицию относительно того, кто является главным фаворитом предстоящей встречи.
«Интересно посмотреть на команду, игравшую на ЧМ, но фаворит — Россия»
Говоря о ноябрьском календаре сборной России, Геркус отметил, что матч в Ташкенте вызывает у него гораздо больший интерес, чем игра с Венесуэлой:
«Матч против Узбекистана я обязательно посмотрю, а вот насчет игры с Венесуэлой я еще не решил и не знаю, буду ли смотреть. Что касается нашего первого выездного матча, то Узбекистан летом участвовал в чемпионате мира в США. Одно это говорит о том, что команда набралась определенного опыта, поэтому наблюдать за их игрой крайне интересно».
При этом, отвечая на вопрос о том, может ли Узбекистан победить Россию, функционер не стал скрывать своей уверенности в превосходстве своей сборной:
«В футболе может случиться всякое. Но я все равно считаю, что мы сильнее. Будет правильно сказать, что мы выходим на игру в статусе фаворита».
Параметр / Аспект
Взгляды и оценка Ильи Геркуса
Герой
Илья Геркус (бывший президент «Локомотива» Москва)
Оценка соперника
Узбекистан получил большой опыт на ЧМ-2026 в США
Интерес к матчу
Посмотрит игру в Ташкенте, насчет матча с Венесуэлой оставил вопрос открытым
Главный фаворит
Национальная сборная России («Мы все равно сильнее»)
Время и стадион
12 ноября, четверг — 20:00, центральный стадион «Пахтакор»
Источник
Издание «Евро-Футбол»
«Российская сторона приезжает в Ташкент в статусе фаворита, однако недооценка соперника, который дышал воздухом мундиаля и будет играть при полном аншлаге перед своими болельщиками, может дорого обойтись».
Полюс экспертов в Москве: Кто окажется прав?
Это уверенное заявление Геркуса полностью противоречит мнению, высказанному ранее бывшим главным тренером сборной Узбекистана Валерием Непомнящим. Напомним, что Непомнящий, учитывая проблемы в составе и потенциал легионеров, заявлял, что единственным реальным фаворитом встречи в Ташкенте является именно Узбекистан.
Противостояние, которое состоится вечером 12 ноября на 35-тысячной арене «Пахтакор», покажет, какая из этих двух точек зрения ближе к истине.
Как вы считаете, насколько обосновано утверждение Ильи Геркуса о том, что «Россия все равно сильнее и является фаворитом»? Кто будет доминировать в матче в Ташкенте? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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